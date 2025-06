Včerejší úspěch mě nabudil a teď jsme kajakářským velmocím ukázali, že jsme tu doma, říká Havel

Poslední den domácího mistrovství Evropy rychlostních kanoistů odstartoval prvním českým zlatem Martin Fuksa. Vyhrál závod na 500 metrů. Na stejné vzdálenosti brali stříbro deblkajakáři Daniel Havel a Jakub Špicar. Jejich umístění potvrdili rozhodčí u cílové fotografie. Na stříbrnou pozici se dostali až ve druhé části závodu. Račický kanál totiž znají tak dobře, že přesně ví, kde mají zabrat. Rozhovor Račice 17:51 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Špicar a Daniel Havel se stříbrnými medailemi z mistrovství Evropy v Račicích | Foto: Iva Roháčková

V cíli zaznělo slovní spojení šutr na břehu. Dane, co to mělo znamenat?

Je to takový obrat, že víme, jak to tady vypadá u břehu. Zvlášť v krajních drahách. Často tady trénujeme právě na kraji, kde jsme i blízko trenérům. Tím se umocnilo, že jsme závodili na domácí půdě.

Jakube, vaši stříbrnou medaili potvrdila až cílová fotografie. O vašem výsledku rozhodovala cílová fotografie i včera, tak v čem to byl tentokrát jiné?

Bylo to jasné. Na čtyřkajaku jsem si byl jistý, že bude nějaká medaile. Dnes jsem se po projetí cílem podíval okolo a viděl dvě lodě dost stejně jako naše. Tak jsem se neradoval, protože jsem pak nechtěl zjistit, že budeme případně čtvrtí.

O německém týmu, který byl vepředu, jste ale věděli, ne?

To jsme věděli, ale zbylé týmy byly spíše na pravé straně, takže tam jsme si tak jistí nebyli. Proto výbuch emocí nebyl takový jako včera, kde jsme byli uprostřed a věděli jsme, jak jsme na tom.

Jakube, včerejší úspěch na čtyřkajaku vás namotivoval nebo naopak uklidnil?

Mě dost znervózněl. Byl jsem z úspěchu na čtyřkajaku nadšený, ale zároveň jsem si po druhém místě na Světovém poháru na deblu chtěl něco takového zopakovat. Nechtěl jsem nějak vyhořet a před startem jsem se klepal jako osika. Byl jsem nervózní jak benjamínek. Mě to spíš rozhodilo.

Dane, jak jste to s nervozitou měl, vy?

Mě to spíš jen tak uklidnilo, že máme splněno a zajetý skvělý výsledek. Chtěl jsem to zopakovat. Ukázali jsme kajakářským velmocím, kdo je tady doma.