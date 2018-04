Ve formuli 1 se srazili dva jezdci týmu Red Bull, za to se musí omluvit zaměstnancům stáje

„Je to proti naší filozofii. Necháváme je závodit. Nemáme určené, kdo je týmovou jedničkou, týmovou dvojkou. Od jezdců ale očekáváme zodpovědnost,“ prohlásil týmový poradce stáje Red Bull Helmut Marko.

Právě on dva dny před závodem přijímal gratulace k 75. narozeninám. Po nehodě, která připravila stáj o body do poháru konstruktérů, to ale na velké oslavy nevypadalo.

„Samozřejmě, že se to nemělo stát. Nezáleží, kdo za to mohl. Je to špatné pro tým. Přišli jsme o hodně bodů,“ omlouval se po Velké ceně Ázerbajdžánu Max Verstappen.

Právě dvacetiletého nizozemského pilota označili sportovní komisaři FIA za hlavního viníka nehody. Napomenuti ale byli oba.

„Byla to blbá situace. Já i Max se jim musíme omluvit. Bojujeme, chceme závodit. Jsme rádi, že tým nám to umožňuje. Tohle byl ten nejhorší možný scénář,“ litoval druhý z aktérů nehody, Daniel Ricciardo.

„Jezdí za tým, který tvoří přes osm set lidí. Na trati reprezentuji celou stáj. Budou se muset všem v Milton Keynes (továrna stáje Red Bull, pozn. redakce) omluvit,“ uzavírá Christian Horner.

Šéf stáje Red Bull čeká omluvu od obou jezdců přímo v továrně stáje ještě před dalším závodem, který se pojede druhý květnový víkend v Barceloně.