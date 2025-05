Ve stopách sportovního lezce Ondry. V Liberci soutěží děti o postup do boje o Boulder Pohár

Vzrušující a dostupná forma lezení pro každého, která nepotřebuje žádné lano ani složité vybavení, to je bouldering, jehož centrem v Libereckém kraji je Boulder Point v libereckých Ruprechticích. Právě tam se kvalifikační kolo letošního školního Boulder Poháru pro děti ve věku 11 až 14 let koná.

Jaký je mezi dětmi o bouldering zájem a jak jim to jde, se byl podívat redaktor Jaroslav Hoření

Každá škola mohla nominovat až 20 závodníků nebo závodnic, kteří soutěží v kategoriích dívek a chlapců. Účastnit se mohou pokročilí lezci i úplní začátečníci, kteří si bouldering teprve budou zkoušet. Každý závodník či závodnice se během 90 minut utká s ostatními na šesti boulderingových cestách, které připravil zdejší hlavní stavěč Vojtěch Trojan, což je český reprezentant ve sportovním lezení.

Ti nejlepší postoupí do semifinále a možná i do finále, které bude v rámci Světového poháru v Praze 6. června na Letenské pláni. A právě tam by měl být Adam Ondra, který sportovní lezení u nás proslavil asi nejvíc. Podle jeho vyjádření bude Světový pohár v Praze jeho posledním vystoupením v disciplíně boulder.

Jaký je mezi dětmi o bouldering zájem, zda je to sport pro každého, i co je k němu potřeba, zjišťoval v libereckém lezeckém klubu redaktor Jaroslav Hoření. Poslechněte si ze záznamu v audiu v úvodu článku.