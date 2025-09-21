V Baku triumfoval znovu Verstappen z Red Bullu a slaví druhou výhru v řadě. Piastri narazil do zdi
Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 a získal druhé vítězství po sobě. Obhájce titulu porazil na městské trati v Baku o více než 14 vteřin Brita George Russella z Mercedesu. Třetí byl Španěl Carlos Sainz, který vybojoval první stupně vítězů ve Williamsu.
Bodově naprázdno vyšel lídr mistrovství světa Australan Oscar Piastri z McLarenu, který narazil v úvodním kole do zdi a závod nedokončil. Jeho týmový kolega Brit Lando Norris dojel na sedmém místě a snížil Piastriho náskok v čele na 25 bodů. McLareny nevyužily šanci zajistit si v předstihu triumf v Poháru konstruktérů.
Full footage of Oscar Piastri's accident!#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/l86plvy85y— Extreme Cars (@extremecars__) September 21, 2025
Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval čtvrté vítězství v sezoně a 67. v kariéře. Navázal na dva týdny starý úspěch z italské Monzy. Využil startu z první pozice a v Baku triumfoval po třech letech. Na lídra Piastriho ztrácí ze třetí pozice 69 bodů.
Sedmnáctý závod sezony příliš napětí nenabídl. Výjimkou byl úvod, kdy Piastri nejprve ulil start, poté se propadl na chvost pole a nakonec v úvodním kole narazil do bariéry. Na trať vyjel safety car. Start ulil také Fernando Alonso z Aston Martinu, který dostal pětivteřinovou penalizaci.
Po restartu se Verstappen držel v čele, pozice hájili i druhý muž z kvalifikace Sainz a třetí Liam Lawson z Racing Bulls. Dopředu se naopak nemohli dostat Norris, Charles Leclerc ani Lewis Hamilton z Ferrari. Norrisovi navíc zkomplikovala situaci pomalá zastávka v boxech ve 37. kole.
Na druhé místo se nakonec posunul Russell, který využil pozdější zastávky v boxech a překonal ve 40. kole Sainze. Jeho týmový kolega Andrea Antonelli skončil čtvrtý. Mercedes si tak polepšil v Poháru konstruktérů na druhé místo před Ferrari.
Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Singapuru 5. října.
Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:33:26,408, 2. Russell (Brit./Mercedes) -14,609, 3. Sainz (Šp./Williams) -19,199, 4. Antonelli (It./Mercedes) -21,760, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -33,290, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -33,808.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 24 závodů): 1. Piastri (Austr./McLaren) 324, 2. Norris (Brit./McLaren) 299, 3. Verstappen 255, 4. Russell 212, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 165, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 121.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 623, 2. Mercedes 290, 3. Ferrari 286, 4. Red Bull 272, 5. Williams 101, 6. Racing Bulls 72.