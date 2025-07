Velká cena Brna má nový asfalt i zdroj peněz. ‚Sportovní i kulturní svátek,‘ těší se Vaňková

Blíží se tuzemská motoristická událost roku. Na Masarykův okruh se po pěti letech vrací motocyklová Velká cena Brna. Pojede se od pátku do neděle. Pořadatelé slibují nový asfalt, modernizované zázemí, plejádu hvězd MotoGP a očekávají až 200 tisíc diváků. „Dříve jsme byli pořadateli společně s krajem, teď je zajištěno dohromady z veřejných a ze soukromých zdrojů,“ popisuje brněnská primátorka Markéta Vaňková. Rozhovor Brno 13:30 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MotoGP je s Brnem spjatá skutečně spoustu let, říká primátorka Vaňková | Foto: Šálek Václav | Zdroj: ČTK

Brněnská Grand Prix existuje už od roku 1930. Jak důležité pro vás je, že se po pěti letech vrací? Pokud vím, v roce 2020 jste tomu už nevěřila.

Je to přesně tak, jak říkáte. Potýkali jsme se zejména s finančními problémy, které měli více důvodů. Reagovali jsme i na covidovou situaci a v roce 2020 jsem neviděla moc naději na to, že by se nám MotoGP do Brna mohla vrátit.

MotoGP se do České republiky vrací po pěti letech. Poslechněte si celý rozhovor o akci s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou

Nyní jsem naprosto nadšená, protože MotoGP je s Brnem spjatá skutečně spoustu let. Mnozí zahraniční lidé znají Brno právě díky MotoGP a je to velký svátek nejen sportovní, ale i kulturní.

Velká cena Brna získá letos 100 milionů od státu prostřednictvím Národní sportovní agentury a po 35 milionech od města a kraje, jak se tato podpora vyplatí?

Z mého pohledu jsou to dobře vynaložené peníze. Jsem ráda, že po těch pěti letech dochází ke změně financování. Dříve jsme byli pořadateli společně s krajem, teď je zajištěno dohromady z veřejných a ze soukromých zdrojů.

To je z mého pohledu jediná možná cesta, jak takto velkou akci ufinancovat a pro Brno to má samozřejmě velké efekty.

Už jsem hovořila o tom, že je to mezinárodně známá akce, díky ní je Brno tedy známo. Ve světě je to zvýšená návštěvnost fanoušků do města Brna v rámci akce jako takové, ale i to rozšíří povědomí o Brně, takže sem pak jezdí během roku další turisté.

Samozřejmě to má velké efekty i na naše podnikatele, kterým se zvyšují příjmy, je tady spoustu pracovních příležitostí v průběhu těchto pěti dnů, takže benefitů a výhod je skutečně velké množství.

Nová éra

Proti podpoře byli v zastupitelstvu například Zelení, kteří tvrdí, že budou peníze na sport chybět jinde. Nemají pravdu?

To si rozhodně nemyslím. Do sportu vynakládáme desítky milionů korun, a to od podpory těch nejmenších dětí, sportování mládeže, až po podporu vrcholového sportu. Myslím si, že máme pravidla pro poskytování peněz z městského rozpočtu nastavená velmi dobře a transparentně, toho bych se nebála.

Jaká je spolupráce s novým majitelem firmy Autodrom Brno?

Je výborná, bez ní by se akce konat nemohla. Skutečně vše funguje tak, jak má. Zásadní bylo, a to už jsem řekla, že jsme se na začátku domluvili na financování, ať už jsou to částky z města, kraje a zejména od vlády České republiky, tak zapojení soukromého subjektu, a na to už navazují další věci.

Ty se nám daří řešit, bych řekla, velmi dobře. Co se týče zapojení města, ráda bych zmínila zapojení našeho městského dopravního podniku, který bude po všechny dny zajišťovat veřejnou hromadnou dopravu na dané místo.

A chtěla bych tímto i požádat všechny návštěvníky, pokud to bude jenom trochu možné, aby využili tady tohoto způsobu, protože bude určitě jednodušší a měl by být i poměrně rychlý.

Očekáváte až 200 tisíc návštěvníků na okruhu, náměstí Svobody má bezpečnostní limit 13 tisíc lidí. Jaká jsou vaše doporučení pro ty, kteří na Grand Prix do Brna míří?

Všem bych chtěla doporučit, aby se každý staral o svoji bezpečnost, protože velké množství lidí s sebou skutečně může přinést i ne úplně ideální situace.

Na druhé straně pevně věřím, že nedojde k žádným zásadním problémům, potyčkám, maximálně nějaké drobné majetkové trestné činnosti. Skutečně věřím, že to proběhne bez problémů.

Je na to nachystána jak Policie České republiky, tak naše Městská policie. Všechny úkony, které budou činit, budou primárně preventivní a pevně věřím, že prevence bude dostatečná.