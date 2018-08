‚Jsme dobří kamarádi, i když na motorce jsme rivalové.‘ Kornfeil chce v Brně pomoci nováčkovi Salačovi

Paddock, tedy zázemí mistrovství světa silničních motocyklů nepatří k místům, kde se jednoduše navazují přátelské vztahy. Závodníci se soustředí hlavně na sebe a své stroje. Při Velké ceně Brna chce ale přesto jeden Čech pomoci druhému. Jakub Kornfeil je nejzkušenější jezdec kategorie Moto3, Filipa Salače čeká díky divoké kartě premiéra. A starší kamarád ale zároveň i soupeř mu chce jít příkladem. Brno 21:07 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kornfeil (vlevo) s Filipem Salačem na tiskové konferenci před Velkou cenou Brna | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Jde to několika způsoby. Nejjednodušší je, když se za mě v jakémkoliv tréninku chytne. Díky tomu vidí všechno. Vidí, kdy řadím, vidí mojí stopu, a jak se pohybuju na motorce. Taky může sledovat, jak si najíždím do zatáček,“ popisuje motocyklista Jakub Kornfeil, jak chce při Velké ceně pomáhat Filipu Salačovi.

Kornfeil je nejzkušenější pilot v kategorii Moto3, v Brně ho totiž čeká už 155. závod kariéry. To Salač zažije díky divoké kartě premiéru. Pomoc od zkušenějšího Čecha uvítá, uvědomuje si ale, že to má jednu podmínku.

„Jestli se ho udržím, tak ho určitě budu sledovat,“ upozorňuje šestnáctiletý talent, že podle předpokladů by měl být Kornfeil na trati výrazně rychlejší. Salač ale věří, že i on může být v trénincích či kvalifikaci krajanovi prospěšný.

„Když to bude nějak možný, tak bych taky rád Kubovi pomohl. Že bych jel před ním a pomohl mu na rovince. Jsme dobří kamarádi, i když na motorce jsme rivalové. Nějaké ohledy bychom ale na sebe mohli brát,“ myslí si Salač.

Podle zkušenějšího ze dvou českých jezdců v kategorii Moto3 není podobná výpomoc v seriálu mistrovství světa běžná.

„Když ještě jezdil Karel Hanika, tak to se nikdy nestalo, že by za mnou přišel. On byl vždycky takový, že dával najevo, že je lepší než já a že ode mě nepotřebuje žádné rady. Dřív to tady byly takové dva tábory,“ připomněl Kornfeil Karla Haniku.

Ten v kategorii Moto3 jezdil necelé tři sezony a aktuálně působí v mistrovství světa superbiků. Jaký směr nabere kariéra mladíka Salače, to třeba napoví už tento víkend.