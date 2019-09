Světová špička, 380 tisíc diváků i tři mrtví. Před 70 lety se v Brně jel závod předchůdců formule 1

V Československu, potažmo ani v České republice se nikdy nejel závod formule 1. Grand Prix z roku 1949 k tomu ale měla úplně nejblíž.

„Sice to nebylo součástí uceleného šampionátu formule 1, který ještě neexistoval, takže ani nemohlo být, nicméně se jednalo o plnohodnotnou Grand Prix podle pravidel formule 1,“ vysvětlil motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Tehdejšího závodu se účastnila světová špička. „Například Louis Chiron, který byl v Brně hodně populární z dřívějších závodů, dále pak Giuseppe Farina, pozdější první mistr světa formule 1, nebo princ Bira, což byl siamský princ, člen královské rodiny, který byl hodně aktivní v závodech, později se účastnil i samotného šampionátu vozů formule 1,“ popsal Knoll.

Československou GP tehdy vyhrál Peter Whitehead s vozem Ferrari, nejlepším tuzemským pilotem byl devátý Bruno Sojka s Tatra Planem.

Závod ale také tři lidé nepřežili. „Závodění ve 40. letech bylo hodně nebezpečné a v Brně se to bohužel potvrdilo. Nejprve se zabil v tréninku český pilot Václav Uher, který závodil za Maserati, a samotný závod nepřežili dva diváci poté, co Giuseppe Farina, pozdější mistr světa vozů formule 1, po kolizi vyjel mimo trať,“ dodal Knoll.

Tehdejší Masarykův okruh byl velmi nebezpečný a zdaleka nevypadal tak jako dnes. „Byla to součást silnice pro běžný provoz, takže z toho důvodu tam nebyly žádné bezpečnostní únikové zóny, nebyly tam ani pořádné bariéry,“ popsal Knoll.

Na současném okruhu v Brně se už od roku 1965 koná světový šampionát silničních motocyklů. Závod formule 1 se tu ale jen tak neobjeví. „Z praktického hlediska by to bylo asi reálné. Pokud se zde může jezdit MotoGP, tak formule 1 už nejsou až tak vzdálené, i když ten okruh by musel doznat určitých změn. Ale hlavní překážkou je určitě ekonomická stránka, protože poplatek za velkou cenu formule 1 je v některých případech třeba desetkrát vyšší než u závodů MotoGP. A pokud má Brno problémy sehnat peníze na MotoGP, tak v případě formule 1 by to bylo třeba ještě desetkrát náročnější,“ vysvětlil Jakub Knoll.

Velké ceny České republiky formule 1 se tak v dohledné době fanoušci nejspíš nedočkají.