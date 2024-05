Okruh v Imole ve formuli 1 zajel nejrychleji Verstappen, druhý skončil v napínavém finiši Norris

Šestadvacetiletý Verstappen si připsal 59. vítězství v kariéře a páté v sezoně. Letos nevyhrál jen v Austrálii a před dvěma týdny v Miami. Nyní se vrátil na vítěznou vlnu, v závěrečných kolech ale musel bojovat s přibližujícím se Norrisem.

Britský jezdec McLarenu se na stupně vítězů dostal potřetí za sebou. Vedle triumfu v Miami byl také druhý v Číně.

That's 59 Grand Prix victories for Max! 👏



But boy, he had to work for that one! 🥵#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/OsOXVPnfsC