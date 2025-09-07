Velkou cenu Itálie zajel nejrychleji Verstappen. Nizozemský pilot ukončil vítěznou sérii McLarenu

Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Itálie formule 1. Po pěti závodech ukončil neporazitelnost McLarenu, jehož jezdci Lando Norris a lídr šampionátu Oscar Piastri se seřadili na druhé a třetí příčce.

Monza (Itálie) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Max Verstappen

Max Verstappen | Zdroj: Reuters

Verstappen odstartoval z pole position a po suverénním výkonu v Monze triumfoval s náskokem 19 sekund. Nizozemský pilot si připsal třetí vítězství v sezoně a první od květnového triumfu ve Velké ceně Emilie-Romagny v Imole.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme