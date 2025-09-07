Velkou cenu Itálie zajel nejrychleji Verstappen. Nizozemský pilot ukončil vítěznou sérii McLarenu
Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu vyhrál Velkou cenu Itálie formule 1. Po pěti závodech ukončil neporazitelnost McLarenu, jehož jezdci Lando Norris a lídr šampionátu Oscar Piastri se seřadili na druhé a třetí příčce.
Verstappen odstartoval z pole position a po suverénním výkonu v Monze triumfoval s náskokem 19 sekund. Nizozemský pilot si připsal třetí vítězství v sezoně a první od květnového triumfu ve Velké ceně Emilie-Romagny v Imole.
And let the celebrations begin! 🍾🎇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/jXJ8cee7Rt— Formula 1 (@F1) September 7, 2025