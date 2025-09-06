Verstappen ovládl kvalifikaci formule 1 v Monze. Na okruhu navíc vylepšil traťový rekord
Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu. Na druhém místě skončil Lando Norris z McLarenu a třetí jeho týmový kolega a vedoucí jezdec mistrovství světa Oscar Piastri.
Verstappen si pátou pole position v sezoně zajistil časem 1:18,792 a postaral se o nový traťový rekord. Norris, který se po chybě do závěrečné části kvalifikace dostal na poslední chvíli, za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o 77 tisícin.
Another record for Max 🤩— Formula 1 (@F1) September 6, 2025
Verstappen takes his 45th pole for Red Bull overtaking Sebastian Vettel's tally#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UuC0gmheXK
Třetí na startu bude Piastri, který po 15 z 24 závodů vede šampionát s náskokem 34 bodů před Norrisem. Vedle něj se do druhé řady postaví obhájce loňského prvenství v Monze Charles Leclerc z Ferrari.
Druhý jezdec domácí stáje Lewis Hamilton dojel v kvalifikaci pátý. Na startu, který je v neděli naplánován na 15 hodin, však sedminásobný světový šampion po trestu z předchozí Velké ceny Nizozemska klesne na na desátou příčku. Na pátou pozici se posune George Russell z Mercedesu.
The starting grid for Sunday's Italian Grand Prix 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OLuKiAUhH0— Formula 1 (@F1) September 6, 2025