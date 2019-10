Velkou cenu Japonska formule 1 vyhrál Valtteri Bottas z Mercedesu před Sebastianem Vettelem z Ferrari. Třetí místo obsadil obhájce titulu Lewis Hamilton a pomohl Mercedesu pošesté za sebou ovládnout Pohár konstruktérů. Sám navíc může za dva týdny v Mexiku získat šestý titul mistra světa. Suzuka 9:08 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velkou cenu Japonska vyhrál Valtteri Bottas | Foto: AAP/Julian Smith | Zdroj: Reuters

Bottas využil špatného startu obou jezdců Ferrari, ze třetího místa se posunul do čela a vedení bez problémů udržel až do konce závodu. Finský pilot je navíc díky třetí výhře v sezoně jediným jezdcem, který by ještě mohl připravit Hamiltona o titul. V průběžném pořadí na něj čtyři závody před koncem ztrácí 64 bodů.

Mercedes šestým triumfem v Poháru konstruktérů vyrovnal rekord Ferrari z let 1999 až 2004.

