Mercedes je ve formuli 1 suverénní. V Montrealu může vyhrát posedmé ze sedmi letošních závodů

Mistrovství světa vozů formule jedna pokračuje sedmým závodem sezony – Velkou cenou Kanady v Montrealu. Tým Mercedes v ní bude útočit na sedmé vítězství v řadě. Dočká se dalšího vítězství Lewis Hamilton a Valtteri Bottas, nebo jejich hegemonii někdo naruší? Montreal 9:26 8. června 2019

Německý tým je v letošní sezoně dominantní, dvakrát zvítězil Valtteri Bottas a čtyřikrát Lewis Hamilton. Tomu se na kanadském okruhu obzvlášť daří, triumfoval tu během své kariéry už šestkrát. Pokud by se mu to podařilo i tento víkend, vyrovnal by místní rekord Michaela Schumachera. Není divu, že se úřadující mistr světa do Kanady rád vrací. Mercedes má další vítězství, ale ne rekordní double. V Monaku vyhrál Hamilton před Vettelem Číst článek

„Rád v Montrealu závodím, počasí tu bývá příjemné a okruh je fantastický. Je to trať, kterou si musí užít každý. Pro mě patří do první trojky nejoblíbenějších. Třeba i proto, že ještě před startem víkendu už tu je mnoho fanoušků, takže kulisa bude skvělá,“ vyprávěl na čtvrteční tiskové konferenci Hamilton.

Britský pilot na okruhu v Montrealu vyhrál svůj první závod v kariéře. Kanadská trať mu vyhovuje z mnoha důvodů.

„Z pohledu jezdce je to vynikající trať, která mi trochu připomíná ty motokárové. Máte tu dlouhé rovinky, na kterých můžete předjíždět. Zároveň tu jsou náročné zatáčky s vysokými obrubníky a není tu moc únikových zón, takže si nemůžete dovolit chybu. Je to takový rychlostní městský okruh, což je skvělé,“ dodal britský jezdec.

Ferrari Mercedes potrápí

Hlavním soupeřem Hamiltona a týmu Mercedes by v Kanadě mělo být Ferrari.

„Myslím si, že v Montrealu by na tom Ferrari mohlo být o poznání lépe než v předchozích závodech, protože se tamní trať vyznačuje dlouhými rovinkami, které by Ferrari mohly svědčit. Myslím si, že to Mercedes tentokrát nebude mít tak snadné,“ domnívá se závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Německý tým bude ale chtít pokračovat ve vítězné jízdě. Svým výkonem se přibližuje McLarenu z roku 1988.

„Pokud se bude Mercedes radovat z vítězství i v Montrealu, tak to pro něj už bude sedmá výhra v sedmém závodě sezony. Něco podobného se dosud podařilo jen McLarenu v roce 1988, když tehdy vyhráli dokonce prvních jedenáct závodů sezony,“ říká Jakub Knoll, podle kterého ale Mercedes tento rekord nepřekoná.

Velká cena Kanady startuje v neděli ve 20.10.