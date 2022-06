Pro Ferrari to musí být frustrující, myslí si expert o nadvládě Verstappena závodech formule 1

Pět vítězství z posledních šesti závodů - Max Verstappen je v letošní sezoně formule 1 k nezastavení. Úřadující mistr světa a průběžný lídr seriálu v neděli triumfoval v Kanadě, když první místo uhájil před dotírajícím Carlosem Sainzem z týmu Ferrari. Montreal 10:51 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen z Red Bullu zvítězil před Charlesem Leclercem z Ferrari | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters

Carlos Sainz měl v závěru kanadské grand prix čerstvější pneumatiky, možná i trochu rychlejší vůz, ale na Maxe Verstappena přesto nevyzrál.

Pro tým Ferrari je to tak další závod, ve kterém měl na vítězství, ale musel nakonec sledovat radost hlavních rivalů z Red Bullu.

„Pro Ferrari to musí být frustrující, protože mají vůz, možná nejrychlejší v kvalifikaci a v závodech je to fifty fifty mezi nimi a Maxem Verstappenem, ale stále jim to nestačí. Ferrari bude muset zapracovat na spolehlivosti, která je bude hodně trápit asi i v dalších závodech, protože to nevypadá, že by to bylo něco, co by se mělo rychle vyřešit,“ myslí si motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Spolehlivost trápila Ferrari i v Kanadě. Charles Leclerc po penalizaci za výměnu pohonné jednotky startoval z poslední řady a dojel pátý.

Jeho týmový kolega Sainz ho sice v boji o přední příčky zdatně zastoupil, ale byl to opět Max Verstappen, který se po závodě postavil na nejvyšší stupínek.

„Závěr byl hodně zábavný, snažil jsem se z auta dostat maximum. To samé ale platilo i o Carlosovi, na téhle trati není úplně snadné se za někým držet, ale on do toho souboje dával maximum. Naštěstí máme letos na rovinkách hodně dobrou rychlost a to nám pomohlo. Posledních pár kol jsem si užíval,“ vyprávěl spokojeně nizozemský jezdec, který má tak v čele celkové klasifikace náskok už 46 bodů a před blížící se polovinou sezony může postupně začít vyhlížet druhý titul mistra světa.

Šampionát formule jedna pokračuje za dva týdny závodem ve Velké Británii.

Chased all the way to the line, but Max soaked up the pressure to take his sixth win of 2022! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/gWoiU21LQr — Formula 1 (@F1) June 19, 2022