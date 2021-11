Premiérová Velká cena Kataru nabídne další díl stupňující se rivality mezi Mercedesem a Red Bullem

Už podvacáté v aktuální sezoně budou o vítězství v závodě formule 1 bojovat piloti Max Verstappen a Lewis Hamilton. Jejich atraktivní bitva o celkový titul se z Brazílie přesunula do Kataru, tedy na okruh, kde se šampionát pojede úplně poprvé. Losail (Katar) 13:05 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj mezi Lewisem Hamiltonem v Mercedesu a Maxem Verstappenem v Red Bullu | Foto: Antonin Vincent | Zdroj: Reuters

O trochu lepší náladu bude mít po drtivé výhře v Sao Paulu Lewis Hamilton. Nicméně podle britského pilota stáje Mercedes, který v průběžném pořadí ztrácí na vedoucího Verstappena 14 bodů, se favorit v Kataru určit nedá.

Poslechněte si komentáře Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona před Velkou cenou Kataru

„Jeden víkend je všechno skvělé, druhý zase ne. Tady jsme navíc nikdy nezávodili, takže nikdo z týmů neví, co od okruhu očekávat. Já hodně doufám, že se moje auto bude chovat stejně jako v Brazílii, ale není pro to žádná garance,“ vysvětloval na tiskové konferenci Hamilton.

Podobný přístup má k další Grand Prix i lídr šampionátu Max Verstappen. Z toho, že by jeho soupeř mohl být v závěru sezony stejně dominantní jako před týdnem v Brazílii, si příliš starostí nedělá. Naopak je rád, že aktuální sezona je tak vyrovnaná.

„Zatím je to skvělé. Třeba v loňské sezoně bylo mým maximem obvykle třetí místo a já neměl moc s kým závodit. Vlastně jsem neměl co ztratit. Takové velké ceny pak byly trochu nudné. Teď buď bráním první místo nebo na něj útočím. Vlastně jsem pořád pod tlakem, to je paráda. Je fajn, že o titul bojují aspoň dva týmy. Doufám, že v budoucnu jich bude i víc, pak by to bylo vážně napínavé,“ říká pilot Red Bullu Verstappen.

Incident z Brazílie

Fanoušci jsou rovněž zvědaví, zda Velká cena v Kataru prohloubí rivalitu mezi Mercedesem a Red Bullem. Na předchozí Velké ceně Brazílie se totiž vztah obou stájí opět vyostřil. Po skončení závodu se totiž Mercedes rozhodl požádat ředitelství závodu a přezkoumání situace, kdy Verstappen při bránění své pozice vyjel z trati, kam ho Hamilton nuceně následoval.

Incidentem se šéf organizátorů Michael Masi během závodu nezabýval, Mercedes ale trvá na tom, že video po závodě odhalilo nové důkazy a žádá penalizaci pro Verstappena, která by ho mohla stát další body v boji o titul. „Neočekávám trest. Myslím, že to bylo drsné, ale férové závodění,“ řekl Nizozemec pro BBC.

I Hamilton nebral situaci příliš vážně, když o ní bezprostředně po závodě řekl, že „tak by měl souboj o titul vypadat“. Po přesunu do Kataru ale názor změnil. „Když sedíte v autě a stěžujete si, jenom vám to přitíží. Navíc je těžké někoho soudit bez toho, aniž bych situaci viděl ze všech úhlů. Podívali jsme se na to a nyní mám přirozeně jiný názor,“ stojí za stížností své stáje Hamilton.

Ředitelství závodu si s rozhodnutím dává na čas. Ať ale bude verdikt o penalizaci jakýkoliv, určitě ale přidá další náboj o napínavého boje o titul. Kvalifikace na Velkou cenu Kataru začne v sobotu v 15.00. Hlavní závod ve stejný čas v neděli. O výsledcích uslyšíte v reportážních vstupech na stanici Radiožurnál Sport.