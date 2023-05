Peréz odstartuje Velkou cenu Miami z prvního místa. Verstappenovi hrozí, že přijde o průběžné vedení

Formuli 1 od začátku sezóny jasně dominuje tým Red Bull a málokdo by teď asi na zisk titulu mistra světa favorizoval někoho jiného než Maxe Verstappena. Je ale dost dobře možné, že po nedělní Velké ceně Miami o první místo průběžného pořadí přijde. Úřadující mistr světa totiž do závodu odstartuje až z devátého místa. Miami 14:38 7. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sergio Peréz | Zdroj: Reuters

Do Velké ceny Miami mistrovství světa vozů formule 1 odstartuje z prvního místa Mexičan Sergio Pérez z Red Bullu. Jeho týmový kolega a vedoucí muž šampionátu Max Verstappen v kvalifikaci skončil až devátý.

Sobotní kvalifikace na okruhu v okolí stadionu týmu NFL Miami Dolphins skončila předčasně. Dvě minuty před vypršením časového limitu Charles Leclerc ve Ferrari chyboval a skončil v bariéře.

Protože by ve zbývajícím čase závodníci už nestihli rychlé kolo, odstartují v pořadí, které jim patřilo po prvních pokusech ve finální části kvalifikace. Max Verstappen byl po drobné chybě až devátý.

The slip that cost Max Verstappen a chance of pole #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/J7d3eHTx0s — Formula 1 (@F1) May 6, 2023

Z prvního místa pak odstartuje jeho týmový kolega Sergio Pérez, který si vyjel třetí pole position v kariéře a první mimo Saúdskou Arábii.

„Až do kvalifikace to byl nejhorší víkend. Nemohl jsem přijít na to, odkud vytáhnout desetiny, které jsem ztrácel na Maxe a Ferrari. Udělali jsme malou změnu a auto ožilo. Hráli jsme si s nástroji, které máme k dispozici a když šlo do tuhého, povedlo se zajet rychlé kolo,“ říkal po kvalifikaci Mexičan, který v průběžném pořadí šampionátu ztrácí na týmového kolegu šest bodů.

Oba mají letos po dvou vítězstvích, takže pokud Pérez hlavní závod vyhraje, půjde do vedení mistrovství světa.

Za ním bude navíc pestrobarevné pořadí. Ze druhého místa odstartuje Španěl Fernando Alonso v Aston Maritnu a jeho krajana Carlose Sainze ve Ferrari doplní ve druhé řadě Kevin Magnussen z domácího týmu Haas. Závod na Floridě startuje v půl desáté večer českého času.