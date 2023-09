Verstappenova rekordní série končí. Velkou cenu Singapuru vyhrál po dramatickém závěru Sainz

Devětadvacetiletý Španěl zvítězil v nočním závodě na okruhu Marina Bay o 812 tisícin sekundy před Landem Norrisem z McLarenu. Třetí dojel po nehodě George Russella v posledním kole jeho týmový kolega z Mercedesu Lewis Hamilton, který bral i prémiový bod za nejrychlejší kolo.

Sainz potvrdil zlepšení Ferrari a ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Stroll měl těžkou nehodu Číst článek

Vítěz sobotní kvalifikace Sainz ovládl závod F1 podruhé. Dosud triumfoval jen v loňské Grand Prix Británie. Zároveň zajistil Ferrari první vítězství v sezoně.

„Je to neuvěřitelný pocit. Chci poděkovat všem ve Ferrari, že jsme dokázali i po složitém úvodu sezony vybojovat vítězství. Zvládli jsme to a během celého víkendu jsme udělali vše, co jsme měli. Jsem si jistý, že celá Itálie a Ferrari budou dnes hrdí a šťastní,“ řekl před televizními kamerami Sainz.

„Abych byl upřímný, cítil jsem, že to mám pod kontrolou. Vždycky jsem měl pocit, že mám dost prostoru a rychlosti, abych udělal, co chci. Nebudu lhát, byl jsem pod tlakem a blízko tomu, abych udělal chybu. Cítil jsem ale, že to mám ve svých rukou. Dotáhli jsme to a zažívám ty nejlepší pocity,“ doplnil.

Pětadvacetiletý Nizozemec Verstappen, jenž po nepovedené kvalifikaci startoval z 11. místa, dojel pátý a nevyhrál poprvé od konce dubna. Prvně chyběl letos také na stupních vítězů, přesto zvýšil náskok v čele MS na 151 bodů před dnes osmým Sergiem Pérezem.

Red Bull nezvítězil po 15 závodech a přišel o šanci stát se první stájí v historii, která by v jedné sezoně vyhrála všechny Velké ceny.

Od startu do cíle

Madridský rodák Sainz udržel po startu vedení. Na druhé místo se dostal jeho týmový kolega Leclerc, který předjel Russella. Do první desítky se probojoval také Verstappen. V závodě naopak chyběl Lance Stroll z Aston Martinu, jenž měl v sobotu těžkou nehodu a necítil se stoprocentně fit.

V 19. kole narazil do zdi Logan Sargeant z Williamsu a na trať vyjel zpomalovací vůz. Vedoucí trojice zastavila v boxech pro nové pneumatiky, na trati naopak zůstali Verstappen a Pérez. Díky tomu se Verstappen posunul na druhé místo za Sainze, Pérez si polepšil na čtvrtou příčku. Naopak Leclerc se propadl na šesté místo.

Sainz po restartu udržel vedení, zato Verstappen se na starších pneumatikách propadl za Russella a Norrise. Pořadím klesal také Pérez. Russell se v 25. kole dotáhl na lídra Sainze. Španěl však jeho tlaku odolal.

Herci Reynolds, McElhenney a Jordan investují do formule 1. Stali se spolumajiteli stáje Alpine Číst článek

Ve 40. kole zamířil do boxů poprvé Pérez a vzápětí i Verstappen. Nizozemec se po zastávce propadl až na patnáctou příčku. O tři kola později odstavil vůz kvůli technickým potížím Esteban Ocon z Alpine a pořadatelé zavedli režim virtuálního safety caru. Russell s Hamiltonem zastavili v boxech a nazuli měkčí směs pneumatik.

Oba Britové spustili v závěru velkou stíhací jízdu, dostali se před Leclerca a čtyři kola před koncem se dotáhli i na druhého Norrise. Třiadvacetiletý jezdec McLarenu ale využíval za Sainzem systém DRS a útokům dvojice Mercedesu se ubránil. V dramatickém posledním kole navíc Russell škrtl o bariéru a havaroval. Přišel tak o šanci vyrovnat třetím místem nejlepší výsledek v sezoně.

„Carlos byl v závěru velkorysý a snažil se mi pomoci s DRS. Pomohlo to mně i jemu. Věděli jsme, že jakmile Mercedesy stavěly pro nové pneumatiky, bude těžké udržet je za sebou. Ale zvládli jsme to,“ uvedl Norris.

„George je mi líto, protože jel fakt těžký závod a byl z nás dnes asi nejrychlejší. Jeho odstoupení mi ale pomohlo. Posledních pár zatáček jsem si mohl odpočinout,“ dodal Norris.

Mistrovství světa pokračuje příští týden závodem v Japonsku.

DRIVER STANDINGS (with seven rounds to go)



Hamilton leapfrogs Alonso up to third #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/GpaC1u6jQC — Formula 1 (@F1) September 17, 2023