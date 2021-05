Zvítězí Hamilton ve Velké ceně Španělska popáté za sebou? ‚Vše hraje do karet Mercedesu,‘ říká expert

Jedno vítězství ukradl Mercedesu v roce 2016 Max Verstappen, který tehdy jel první závod v týmu Red Bull v kariéře. Triumf mu ale tak trochu spadl do klína.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pilot formule 1 Lewis Hamilton bude ve víkendové Velké ceně Španělska usilovat o pátý triumf za sebou

Lewis Hamilton a jeho tehdejší týmový kolega Nico Rosberg museli odstoupit po vzájemné kolizi. Před ní ale kroužili v čele závodu. Trať u Barcelony zkrátka Mercedesu vyhovuje.

„Trať vyžaduje velmi komplexní vůz, který nemá zásadní slabiny. To všechno hraje do karet Mercedesu, který v Barceloně dominuje. Myslím, že se to potvrdí i letos a že Max Verstappen to tentokrát bude mít proti mercedesům těžší,“ říká motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Favorit Hamilton

Max Verstappen sice dokázal v úvodních závodech Mercedesu a především Lewisi Hamiltonovi konkurovat. Britský pilot a úřadující světový šampion je ale v Barceloně favoritem, zvítězil tu čtyřikrát za sebou.

Velkou cenu Portugalska jednoznačně ovládl obhájce titulu Hamilton, druhý dojel Verstappen Číst článek

„Vidíte, to jsem si ani neuvědomil. Je to okruh, kde každý rok testujeme, takže ho všichni známe. Zároveň je tu ale těžké zajet dokonalé kolo. Také se tu obtížně předjíždí, prakticky to jde jen na hlavní rovince. Navíc je tu vždycky horko, takže je důležitá dobrá práce s pneumatikami a v tom jsem dobrý,“ řekl Hamilton.

Ze statistik vyplývá, že ve Španělsku téměř vždy vyhrávají jezdci startující z první řady. I to hraje do karet Hamiltonovi, který si v kariéře vyjel už 99. pole position a v historických tabulkách je v této kategorii suverénně první.

Na jubilejní stovku zaútočí britský pilot v sobotu, kvalifikace začne v 15 hodin, Velká cena Španělska pak odstartuje v neděli ve stejný čas.