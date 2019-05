Motocyklový jezdec Kornfeil si vylepšil sezonní maximum. Tři týdny po zlomení klíční kosti dojel sedmý

Motocyklový závodník Jakub Kornfeil tři týdny po zlomenině klíční kosti obsadil sedmé místo v závodě Moto3 na Velké ceně Španělska a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Český pilot byl v Jerezu do poslední chvíle ve hře o pódiové umístění. Do závěrečného kola vjel na třetím místě, ale po chybě se propadl. Druhý český jezdec na startu Filip Salač závod kvůli technickým problémům nedokončil. Jerez/Španělsko 16:00 5. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklista Jakub Kornfeil | Zdroj: ČTK

„Je to velká škoda, protože jsme byli opravdu kousíček (od stupňů vítězů). Na druhé straně jsme si opět dokázali, že na to máme, a je na nás, abychom to potvrdili za dva týdny v Le Mans, kam se moc těším. Moje klička bude zase o něco lepší, takže do toho dám všechno,“ uvedl Kornfeil v tiskové zprávě.

Vyhrál Ital Niccolo Antonelli, který se triumfu dočkal po třech letech a počtvrté v kariéře. Čtvrté místo stačilo k posunu do čela šampionátu Arónu Canetovi ze Španělska, protože jeho dosud vedoucí krajan Jaume Masiá upadl. Kornfeil je po druhém bodovaném umístění v sezoně šestnáctý.

Kornfeil po zranění z nezaviněného pádu při předchozí Velké ceně Ameriky zajel v Jerezu i nejlepší letošní kvalifikační výsledek. Po startu z dvanáctého místa se držel v početné čelní skupině, v níž se pořadí neustále přelévalo. V závěru mohl pomýšlet na páté medailové umístění v kariéře a první od loňské Velké ceny České republiky, kde byl třetí. Bronzovou pozici držel i v posledním kole, ale příliš široký výjezd ze zatáčky zhruba v polovině okruhu jej stál pár míst, která si už nedokázal vzít zpět.

„První dva se trošku utrhli, takže jsem si řekl, že na prvním a druhém sektoru to musím udržet a nějak přežít do poslední části okruhu, kde jsem měl trošku navrch. Celý můj záměr byl o co nejpozdějších brzdách do vracečky po dlouhé rovince. Bohužel jsem tam probrzdil a ztratil několik pozic. V závěrečném sektoru jsem pak ztratil přední kolo a tím se vyřadil z boje o pódium,“ vylíčil Kornfeil.

Abraham v MotoGP 16.

V královské třídě MotoGP obhájil vítězství domácí mistr světa Marc Márquez a po 72. triumfu v kariéře a druhém v sezoně se ujal vedení v šampionátu. Karel Abraham dojel stejně jako minule v Austinu těsně za body šestnáctý, vyrovnal své maximum v sezoně a nadále čeká na první zisk.

Stupně vítězů kompletně obsadili domácí jezdci, druhý skončil vítěz z Austinu Álex Rins a třetí Maverick Viňales. Dosavadní lídr MS Andrea Dovizioso z Itálie dojel čtvrtý, překvapivý vítěz sobotní kvalifikace Fabio Quartararo z Francie odstoupil kvůli porouchanému stroji z průběžného druhého místa.

V Moto2 potřetí v sezoně triumfoval Lorenzo Baldassarri z Itálie a upevnil si vedení v seriálu. Závod se uskutečnil až napodruhé, protože po prvním startu došlo v první zatáčce k hromadné nehodě. Po restartu se jelo jen 15 místo 23 kol.