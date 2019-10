Jak trénuje šampion Velké kunratické? Pro Jůna lehký klus, pro reportéra Radiožurnálu maximální tempo

Jak se před během rozcvičujete?

Před závodem je to důkladnější. Nejdřív tři kilometry rozklus – to zůstává stejné. Poté kladu větší důraz na protažení, pak abecedy, rovinky…

Co si má laik představit pod pojmy abecedy a rovinky?

Je to takové běžecké cvičení na padesát metrů. Propínání kotníků, předkopávání, zakopávání… takové klasické cviky. Rovinky chodím sto metrů. Buď s meziklusem nebo s pauzou.

Velká kunratická | Foto: Jakub Marek

Vydáváme se spolu s šampionem Velké kunratické na „lehký klus“: „Většinou běžím deset patnáct minut přibližně tři kilometry,“ říká Jůn. Co je pro něj lehký klus, je pro mě maximální tempo.

„Není to tak horké, ale když to tak vezmu, tak jedenáct let tréninku dělá své. Až se trochu zahřejeme, tak si dáme lehké protažení, abychom eliminovali možnost nějakého zranění,“ popisuje Janů.

Po deseti minutách a necelých třech kilometrech můžeme najít rovinku a pustit se do abeced a rovinek.

„Když je chladno, tak dělám švihovou rozcvičku. Není to postávání, ale rychlé pohyby. Na Velké kunratické švihovou rozcvičku praktikuji, protože jak je to v údolí u potoka, tak tam bývá chladno. Rozcvičuji se tedy co nejrychleji, ať člověk neprochladne, když už je rozběhaný,“ vypráví Jůn.

Já mám pocit, že nevychladnu ještě hodně dlouho.

„Když je chladno, tak se intenzivně rozcvičujeme pět minut a jdeme běhat úseky. Před závodem bych se rozcvičil trochu více, je ale potřeba se zase trochu více obléct, protože při rozcvičení člověk víc vychladne. Když se člověk rozcvičuje pořádně a důkladně, tak pět minut stačí,“ popisuje Jůn.

Oblečení a obuv je na Velké kunratické velmi důležitá složka výkonu a pro to, aby se člověk při běhu cítil dobře.

„Pokud je člověk výkonnostní běžec, tak se bude oblíkat méně, protože se zahřeje už při rozcvičení a pak při běhu nestihne vychladnout. Pokud to někdo bere spíše rekreačně a nechce si huntovat tělo, tak ti se oblečou více, protože nejsou v takových intenzitách. Co se týče obuvi, tak na Velké kunratické, jelikož je to specifický závod, je obuv rozhodující. Bývá tam bláto, jsou tam brody, takže jsem vždycky volil tretry a vždy jsem s touto volbou byl spokojen,“ dodává vítěz posledních tří ročníků Velké kunratické.