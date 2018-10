‚Rozhodování to bylo strašně těžké a je mi to moc líto.‘ Žokeje Jana Kratochvíla nahradí Josef Váňa mladší

Loni si splnil velký sen, ale letos vítězství ve Velké pardubické obhajovat nebude. Žokej Jan Kratochvíl je jedním z největších dostihových talentů, ale pád v menším závodě na začátku září mu myšlenky na obhajobu překazil. 14. října tak bude jen sledovat Josefa Váňu mladšího, jestli dokáže ve výjimečném závodě v sedle koně No Time To Lose to, co Kratochvíl před rokem. Praha 17:32 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kratochvíl a No Time To Lose | Zdroj: ČTK

„To je splnění mého velkého snu. Hrozně si toho vážím. Děkuju za podporu jak od trenéra, tak od pana majitele. Jsem hrozně šťastný,“ ještě celý od bláta a se slzami v očích mluvil po loňské Velké pardubické tehdy 26letý Jan Kratochvíl o svém životním úspěchu.

Žokej, kterého si "sportovně vychoval" pro své svěřence Josef Váňa měl být i při letošním 128. ročníku v sedle favorizovaného No Time To Lose. Na začátku září ale musel Kratochvíl se zlomenou rukou na operaci.

„Když mě přivezli do nemocnice a viděl to pan doktor Toman, tak řekl, že 60 na 40 to vypadá, že jo. Kost je výborně odoperovaná, všechno tam na rentgenech sedí, ale ta ruka je ochablá a svaly nefungují, tak jak by měly,“ popisuje Kratochvíl.

Porada s Váňou

A tak i přesto, že první odhady startu ve Velké pardubické vypadaly pozitivně, Jan Kratochvíl musel zvolit nepříjemné rozhodnutí, o kterém mluvil i s trenérem Josefem Váňou.

„V nemocnici teď leží pan Váňa starší, tak jsem za ním byl podívat a řekli jsme si to. Snažím se být co nejvíc profesionální. Sedět na favoritovi a nebýt připravený bych si nedokázal představit. Rozhodování to bylo strašně těžké a je mi to moc líto,“ přibližoval Kratochvíl o návštěvě u pětašedesátiletého Josefa Váni, který je aktuálně po operaci kyčle.

V sedle No Time To Lose nahradí Kratochvíla Josef Váňa mladší, kterému loňský šampion rád předá své zkušenosti.

„Budu se mu snažit říct svoje pocity, ale myslím, že to je to tak zkušený a výborný žokej, že si s tím poradí a že to zvládnou,“ věří žokej Jan Kratochvíl. A Josef Váňa mladší tak může navázat na jeho loňský triumf, a také na svého otce - osminásobného vítěze Velké pardubické.