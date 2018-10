‚Nový žokejové nám nerostou.‘ Na Velké pardubické bude startovat jen jedenáct českých závodníků

Českým překážkovým dostihům schází kvalitní domácí žokejové. To se naplno ukazuje i před letošní Velkou pardubickou, která odstartuje v neděli už po 128. Na slavný závod se tak chystají i žokejové z Irska, Velké Británie, Francie a dalších zemí a pro české dostihy to může být do budoucna problém. Praha 14:25 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická (ilustrační fotografie) | Foto: Strogoff Pragensis

„Žokejové tady scházejí, ale oni scházejí skoro všude. Když se podíváme na italské dostihy, tak tam jezdí čeští žokejové. Startovní pole je letos enormní,“ mluví o 21 koních, které se chystají na nedělní vrchol sezóny prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát.

Ten je zároveň majitelem jednoho z favoritů. Sedmiletý valach Tzigane Du Berlais bude mít v sedle českého jezdce čtyřnásobného vítěze Velké pardubické Jana Faltejska, který patří mezi absolutní domácí špičku. To platí i o Josefu Bartošovi, pro kterého to bude už 16. start v nejtěžším překážkovém dostihu v kontinentální Evropě.

„Situace v jezdeckém překážkovém sportu je špatná. Nový žokejové nám nerostou. Pokud ano, tak je jejich málo. Je to problém a bude taky do budoucna. Nevím moc, jak to tady za dvacet let bude,“ nevidí moc svých nástupců 37letý Josef Bartoš.

Bartoš vydělal majitelům koní přes 130 milionů korun a je tak historicky nejúspěšnějším českým žokejem. Podle Jiřího Charváta je důležitým faktorem i váhový limit, který je v rovinových dostizích ještě přísnější.

„V překážkách ještě limit není tak velký, ale zkuste si mít 58 kilo. Ten důvod tedy podle mě je ta nutná tvrdá životospráva. Dneska se lidi můžou uživit podstatně jednodušeji. Pokud nepochází z koňského prostředí, tak tu řeholi snese málokdo,“ uvědomuje si Charvát.

Jeho slova potvrzuje startovní listina letošní Velké pardubické, ve které je aktuálně 20 českých koní a 11 českých žokejů. Mezi nimi je i loňský šampion No Time To Lose společně s Josefem Váňou mladším - ten nahradil v sedle favorita zraněného Jana Kratochvíla.

„Po letech má asi největší šanci to vyhrát, co kdy měl. On si teda dělá srandu, že bude zase pátý, ale já doufám, že ne. Konečně to snad protrhne, a že dokáže vyhrát. Myslím, že kůň na to má. Budu jim držet palce,“ přeje Kratochvíl Josefu Váňovi mladšímu, aby v neděli odpoledne zažil stejnou euforii jako on před rokem.