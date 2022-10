Pro titul z Velké pardubické doběhl Mr Spex, žokej Matuský slaví druhý triumf v kariéře

Mr Spex, který patřil s kurzem 9:1 mezi favority, vylepšil třetí místo z loňska, kdy ve Velké pardubické debutoval. Tehdy ho vedl jeho stálý jezdec Jan Kratochvíl, který o dnešní dostih přišel kvůli zranění.

„Mr Spex je borec, super jsem se svezl. Ze začátku byl na ty skoky takový čumivý, ale vím, že si to stejně udělá po svém, tak jsem mu do toho nekafral,“ řekl Matuský v rozhovoru České televizi.

„Minule měl famózní konec, když byl třetí, tak jsem si říkal, buď to dáme, nebo nedáme. Cítil jsem, že to v něm je, a že to dáme,“ chválil svěřence kouče Luboše Urbánka, pro kterého to byl první triumf ve Velké pardubické.

Talent doběhl druhý o jednu a tři čtvrtě délky a obhajoba mu nevyšla. Jako dosud poslední dokázala zopakovat vítězství Orphee des Blins, která v roce 2014 uzavřela hattrick.

Ve 132. ročníku Velké pardubické startovalo 15 koní, do cíle jich doběhlo osm. Na Velkém Taxisově příkopu spadli bělouš Star a Impahl s žokejem Jaroslavem Myškou, který při dvacáté účasti opět marně usiloval o vítězství.

Úspěch ve Velké pardubické dál uniká také Marku Stromskému, který s Dusigroszem upadl na Francouzském skoku. Na Hadím příkopu skončil vítěz z roku 2017 No Time To Lose s žokejem Ondřejem Velkem.

Velká pardubická měla opět dotaci pět milionů korun jako před pandemií koronaviru, kvůli které se v minulých dvou letech běželo jen o tři miliony. Matuský si vynahradil komorní předloňský triumf, kdy se dostih konal bez diváků. Atmosféru a potlesk diváků si užíval.

„Strašně jsem to vnímal a ‚Špekáč‘ taky. Vždycky mi skočil do rukou a měl z toho radost. Já jsem jenom tiše pískal, ať se uklidní,“ líčil Matuský.

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5 000 000 korun):

1. Mr Spex (žokej Matuský, trenér Urbánek, stáj Lokotrans), 2. Talent (ž. Složil), 3. Sacamiro (Kocman), 4. Player (ž. Novák), 5. Argano (ž. Liška), 6. Lombargini (ž. Odložil). Čas: 9:31,24. Výrok: jistě 1 3/4 - krk - 1 3/4 - 3 1/4 - daleko.

Další dostihy:

I. Maková Panenka (ž. Odložil) - Ztracenka - Alegoria.

II. Greek Dessert (ž. Odložil) - Coupstar - Kmotr.

III. Godfrey (ž. Claudic) - Royal Gino - Averis.

IV. Gatsby (ž. Odložil) - Aeneas - Angostura.

V. Well Absolut (ž. Myška) - Chelmsford - New Finch.

VI. Lianel (ž. Myška) - Mr Zuru - Medic.