Kdo vyhraje 129. Velkou pardubickou? Favority jsou Váňovi čtyři koně nebo loňský vítěz Tzigane du Berlais

Legenda českých dostihů Josef Váňa pošle do 129. Velké pardubické čtyři koně. Rekordman výjimečně náročného krosu se v roli trenéra radoval na východočeském závodišti už desetkrát a věří, že může navázat na dva roky starý triumf. Ten vybojoval kůň No Time To Lose s Janem Kratochvílem. Pardubice 8:32 13. října 2019

V dešti a blátě se skvělým zrychlením v cílové rovince dostal No Time To Lose na první místo a podobné drama se šťastným koncem by Josef Váňa rád viděl i letos. Všichni čtyři koně, kteří u něj trénují – Theophilos, Mazhilis, Ange Guardian a Zarif – patří do širšího okruhu favoritů, a kdyby si měl Váňa vybrat toho nejnadějnějšího, byl by to ten nejméně zkušený.

„Myslím, že nejlepší je Theophilos, nejzkušenější je ale zase Zarif,“ řekl Váňa Radiožurnálu.

Zarif už má za sebou Velkou pardubickou celkem pětkrát a nejhůř skončil při svém premiérovém startu v roce 2014 na velmi dobrém šestém místě. To Theophilos v neděli pojede na obávaný Taxisův příkop úplně poprvé, ale zato bude mít v sedle českého rekordmana v počtu překážkových vítězství Josefa Bartoše.

Dalšího elitního žokeje Jana Faltejska uvidí fanoušci na pravděpodobně největším soupeři Váňových koní, kterým je loňský vítěz Tzigane du Berlais.

„Hodně koní mi jezdí v Itálii. V republice je to mezi nejlepšími třemi žokeji. Faltejsek je kanón, hlavně proto, že před lety padal skoro z každého koně, ale psychicky se srovnal. Je to i díky tomu, že ve Francii a Anglii dostal dobrou školu do života, proto tady může mezi těmi našimi chudáky kralovat,“ říká k pětinásobnému vítězi Velké pardubické jezdecký rekordman s osmi tituly Josef Váňa.

Přestože mu za týden bude 67 let, stále má motivaci vrátit se do dostihů i jako žokej.

„V Pardubicích se dá jezdit s daleko lepší hlavou, než tam ti kluci jezdí, i když je pravda, že za poslední roky se Velká pardubická tak zrychlila, že musí mít člověk opravdu dobrého koně, aby všem stačil,“ doplňuje Váňa, který bude sledovat 129. Velkou pardubickou v neděli od 16.40 jako trenér.