Blíží se Velká pardubická, organizátoři hlásí vyprodáno. Mrzí jen absence zahraničních koní

Patnáct koní bude v neděli na startu slavného překážkového dostihu Velká pardubická. Stejně jako loni ani tentokrát nebude žádný kůň ze zahraničí. To ale chtějí v Pardubicích brzy změnit. „Věřím, že se nám podaří udělat systémové změny, abychom sem zahraniční klientelu dostali," říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel dostihového spolku Pardubice Jaroslav Müller. Pardubice 19:18 3. října 2022

Letošní ročník Velké pardubické bude bez jakýchkoliv omezení, která organizátoři zažili v minulých letech v souvislosti s koronavirem. Jeden ročník se běžel dokonce bez diváků.

To letos nehrozí, protože místa na sezení jsou vyprodaná, vítá ředitel dostihového spolku Pardubice Jaroslav Müller: „Těšíme se na to. Divácká účast vytváří neskutečnou atmosféru. Tribuny jsou kompletně vyprodány. I počasí zatím vypadá, že by mohlo dopadnout, takže věřím, že budeme moct přivítat 25 tisíc lidí.“

Hodně deštivé počasí posledních týdnů dělalo pořadatelům vrásky na čele. Teď to ale vypadá, že všechno bude v nejlepším pořádku a dráha bude připravená, jak nejlépe to půjde.

„Chtěli jsme začít pracovat už na začátku září. To jsme ale měli problémy, protože vody spadlo hodně, a tak jsme nemohli vstoupit do dráhy. Ale počasí bylo posledních 14 dnů lepší a dráha se naštěstí připravuje průběžně, takže je v dobré kondici,“ ujišťuje Müller.

Jednou změnou v letošním ročníku je veterinární prohlídka. Tou musejí projít všichni účastníci a to brzy ráno. Bude to tak i letos, ale bez veřejnosti, aby se koně zbytečně nezneklidňovali před důležitým dostihem.

„Když jsme měli veřejné komentované prohlídky, koně byli poměrně nervózní. Proto jsme se domluvili na změně, abychom udrželi koně v maximálním klidu,“ vysvětluje Müller.

Bez zahraničních koní

Na startu se objeví 15 koní, naposledy tak nízké číslo startujících bylo v roce 2016. Müller by rád viděl startovní pole bohatší.

„Startovní listina je na můj vkus trochu tenčí. Dokázal bych si představit 18 i 20 koní. Taky mě mrzí, že nemáme zahraniční účast. Měl jsem zprávy, že by mohli dorazit koně z Francie, na přihlášce byli i koně z Irska. Bohužel to nedopadlo, nepodařilo se jim vyladit formu,“ objasňuje Müller.

Absence zahraničních účastníků organizátorům není jedno a chtějí na tom zapracovat. Ve hře je třeba speciální kvalifikační dostih právě pro koně z Itálie, Francie nebo Polska.

„Je to úkol, který musíme řešit, a já věřím, že se nám podaří udělat systémové změny, abychom zahraniční klientelu na závodiště do Pardubic dostali. A nejen na Velkou Pardubickou,“ dodává ředitel pardubického dostihového spolku.