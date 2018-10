Velká pardubická bude letos kromě jednoho Slováka bez cizinců. V penězích by problém být neměl

Mezi jednadvaceti koňmi, kteří vyrazí v neděli do 128. Velké pardubické jsou jen zástupci Česka a Slovenska. To je po loňském ročníku, kdy na východ Čech dorazili tři skvělí krosaři z Francie, krok zpátky. Trofej pro vítěze sice zůstane v České republice nebo v případě vítězství Vajgarose na Slovensku, ale na mezinárodní prestiži to slavnému dostihu nepřidá. Pardubice 16:26 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Strhující česko-francouzský souboj v cílové rovině loňského ročníku Velké pardubické protáhl hlasivky i komentátorům na Britských ostrovech. Stejný ani podobný scénář se ale letos opakovat nebude. Urgent de Gregaine, kterého na extrémně hluboké půdě těsně porazil domácí No Time To Lose, byl sice do Velké pardubické přihlášený, ale kvůli zdravotním problémům z další cesty do Pardubic sešlo.

„Je to škoda. Tři čtyři jména ze zahraničí by tomu hrozně slušely. Nepovedlo se to zorganizovat, někteří nezvládli kvalifikaci, Francouz se zranil, blbě se to sešlo, což tu startovní listinu trochu poškodilo. Je to škoda, určitě je potřeba, aby tam byli i koně ze zahraničí, to má takový větší punc,“ ví sedmatřicetiletý Josef Bartoš, který je českým rekordmanem v překážkových dostizích.

Většinu ze svých 577 vítězství totiž posbíral právě v zahraničí a v neděli ho čeká šestnáctá Velká pardubická, tentokrát v sedle Vicodyho, který má před sebou premiérový let přes Taxisův příkop. Na nejmohutnější překážku se poprvé chystá i spolufavorit závodu Tzigane du Berlais, ale jeho majitel Jiří Charvát by také raději viděl silnější konkurenci.

„Z hlediska prestiže dostihů je to škoda. Otázka účasti a neúčasti vůbec nesouvisí s dotací, protože ta je na pardubický dostih extrémně vysoká,“ říká pro Radiožurnál Charvát.

„Nemyslím si, že by to bylo úplně o penězích, přeci jen dotace pět milionů není špatná. Letos přijedou francouzští trenéři do menších dostihů, osahají si to a příští rok se s těmi samými koňmi vrátí,“ souhlasí s prezidentem Jockey Clubu Jiřím Charvátem Jan Kratochvíl.

Jeho zároveň těší, že alespoň do rámcového dostihu dorazí kvalitní cizinci. Kratochvíl ale kvůli zranění letos obhajovat titul nebude a největšího favorita No Time To Lose osedlá Josef Váňa Mladší. Podle Jiřího Charváta je stále hlavním důvodem fakt, že sezona na Britských ostrovech na podzim teprve začíná.

„Je to otázka toho, že tam kde je hodně krosových koní, tedy v Anglii a Irsku, je sezona přes zimu, takže ještě nezačala. Francouzské dostihy jsou samy o sobě dobře dotovány a také nemají takové množství koní, aby jezdili sem,“ přibližuje Jiří Charvát, že na tak specifický dostih, jakým je Velká pardubická, je třeba výjimečný kůň a majitelé z Anglie, Francie a Irska nechtějí jezdit na tak těžký kros jen na zkoušku.

A tak je posledním cizincem, který vyhrál slavný český dostih Brit It's a snip. Ten vyhrál v roce 1995.