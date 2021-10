Ve Velké pardubické se bude závodit jen o tři miliony korun. ‚Období tomu nepřeje,‘ říká Myška

Velkou pardubickou může v neděli sledovat na tribunách i víc než 20 tisíc fanoušků, ale obavy z nejistoty opět srazily dotaci slavného dostihu na tři miliony korun. Na české poměry to je stále výjimečná prémie, ale v porovnání s ročníky před covidem je to výrazný pokles. Pardubice 16:51 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická. | Foto: Strogoff Pragensis

„Je to hodně sražené a myslím, že je to neadekvátní k tomu, jak je ten dostih těžký. Proto si myslím, že ani nebude žádná zahraniční účast,“ povídá před svým pátým startem ve Velké pardubické Jan Odložil, který zatím na nějaký výraznější zápis do historie slavného překážkového dostihu čeká.

Je ale pravda, že v dobách, kdy byla dotace dostihu pět milionů korun, tedy skoro dvojnásobná při porovnání s tou aktuální, tak na východ Čech jezdily kapacity překážkových dostihů. A dává mu za pravdu i Josef Váňa.

„Kdyby tu byly peníze, tak by přijel třeba i Rafael Romano nebo by zkrátka přijeli zahraniční koně. Jenže, jak je ten dostih těžký, tak to zahraničním majitelům za to nestojí. Trenéři by třeba chtěli přijet, ale je těžké za ty peníze riskovat zdraví koní,“ mluví skoro devětašedesátiletý rekordman Velké pardubické třeba o trenérské hvězdě Guillaumovi Macairovi.

Zkušený Francouz přivezl naposledy před čtyřmi lety dvojici Virtus D’Estruval a Songe D’Estruval a oba koně tehdy patřili k největším favoritům českého dostihového svátku. Zastínil je ale jejich krajan Urgent de Gregaine, kterého těsně před cílem předběhl No Time To Lose – tedy kůň v tréninku Josefa Váni, který je jedním z favoritů letošního ročníku.

Tuto neděli ale můžeme čekat maximálně česko-slovenské souboje a to za peníze, které jsou menší než třeba v roce 1998

„To víte, že je to smutné. Na druhou stranu ale chápu, že období tomu obecně nepřeje,“ říká smířeně Jaroslav Myška, který vyrazí do téměř sedmikilometrového kros podevatenácté a s Evženem má možná životní šanci na vítězství ve výjimečném dostihu.

Pořádající Dostihový spolek se rozhodl udržet loňskou „covidovou“ dotaci ne třech milionech hlavně kvůli obavám, aby hospodaření neskončilo ztrátou, ale pro příští sezony ujišťuje, že se pokusí dotaci vrátit tam, kde byla před koronavirovou pandemií.