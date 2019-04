Uvěřím, až uvidím peníze na účtu, říká k možné podpoře pardubických dostihů státem náměstek Kvaš

Pardubický dostihový spolek přišel o hlavní sponzory. Jednak o generálního partnera Velké pardubické a pak také o hlavního sponzora závodiště. O nových se zatím stále jedná. Navíc by Velkou pardubickou mohl podpořit i stát, podobně jako Karlovarský festival, nebo Velkou cenu motocyklů v Brně. Pardubice 23:45 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická stále nemá hlavního sponzora (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

Sezona v Pardubicích začíná 8. května, zatím ještě stále dostihový spolek nezveřejnil jména ani titulárního partnera, ani generálního partnera Velké pardubické.

Podle předsedy představenstva dostihového spolku Richarda Benýška to ale není tím, že by zájemci ze strany firem nebyly: „U nás není problém s tím, jestli je máme nebo nemáme, ale spíš koho vybrat, aby to pro nás bylo co nejvýhodnější. Teď je to už jen o tom, že představenstvo udělá mimořádné zasedání a schválí smlouvu.“

Zdrženlivější je další člen představenstva a náměstek pardubického primátora Petr Kvaš z ODS: „Jsou tam nějaká otevřená jednání, ale je vždy složité o tom mluvit. Dokud nebudou peníze na účtu, tak já tomu nebudu věřit. Zrovna tak jako s podporou státu, tomu uvěřím, až uvidím peníze na účtu dostihového spolku.“

Dostihový spolek totiž chce získat finanční záštitu od ministerstva zemědělství. Podle něj je Velká pardubická tak významnou akcí, že si to zaslouží. Jednání o tom vede bývalý náměstek pardubického primátora a současný poslanec za hnutí ANO Jan Řehounek.

„Materiál je nyní připravován na ministerstvu zemědělství a určitě v průběhu května půjde do vlády a pak už podle mě nebude vůbec nic bránit tomu, aby to bylo opravdu i definitivně podepsáno,“ řekl na Radiožurnálu Řehounek.

Podle pořadatelů Velké pardubické by se mělo závodit minimálně o stejné peníze jako vloni, tedy o pět milionů korun. Pardubickému dostihovému spolku se povedlo vyřešit i další problém, a sice poškozenou dráhu v cílové rovince. Tam bylo v zimě umělé kluziště a bylo třeba dát doběh dostihů do pořádku. Ohrožen by tedy neměl být ani start sezony 8. května, ani říjnový 129. ročník Velké pardubické.