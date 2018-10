Trénoval trojnásobnou vítězku Velké pardubické, teď se Wroblewski vrací zpět s koněm Sztormem

Třikrát chystal Grzegorz Wroblewski koně do Velké pardubické a třikrát vyhrál. Bývalý trenér výjimečné klisny Orphee Des Blins teď přiravuje na nedělní vrchol české dostihové sezóny devítiletého Sztorma a rád by na svou sérii navázal. Sztorm sice nepatří k největším favoritům, ale pořadím na předních pozicích může hodně zamíchat. Praha 20:05 10. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická (ilustrační fotografie) | Zdroj: ČTK

„Přemýšlela jsem, kam se zařadí Sztorm, kterého považuju za takového černého koně závodu. Zvlášť kvůli tomu, že letos se nepředpokládá hluboká půda a on je specialista na trávu. Bude to rychlé a nebude to tolik o síle,“ tuší trenérka Hana Kabelková, která do Velké pardubické připravuje Vanduala.

Jan Kratochvíl nebude obhajovat vítězství na Velké pardubické, start mu znemožnila zlomená ruka Číst článek

Za Sztormem jsou letos mnohem lepší výsledky, když mimo jiné ovládl největší polský překážkový dostih, Velkou wroclawskou. Tam se ale běhá jen po trávě.

„Někdo hraje tenis dobře na trávě a někdo na antuce. A u koní je to stejné. Sztorm je úžasný kůň na trávě, ale v Pardubicích už dlouho neběhal. Takže bude důležité, jak zvládne oranici a těžké skoky,“ mluví zkušený polský trenér Grzegorz Wroblewski hlavně o specifickém kurzu nejtěžšího překážkového dostihu v kontinentální Evropě.

Nachystat koně na Velkou pardubickou ale umí skvěle. O tom se přesvědčil žokej Jan Faltejsek, když v roce 2012 vyhrál v sedle klisny Orphee Des Blins, která patřila k outsiderům dostihu.

„Dobře se to povedlo. To člověk musí poděkovat Gregovi. Já jejich práci můžu poposunout jejich práci o trochu dál, nebo to taky můžu totálně zkazit,“ vyprávěl tenkrát Faltejsek.

‚Ještě nedokázal, že je tak skvělý‘

Duo Faltejsek-Orphee Des Blins vyhrálo Velkou pardubickou třikrát v řadě, ale pak Wroblewski po konci kariéry klisny odešel ze stáje ve Zhoři u Jihlavy a vydal se vlastní cestou. Po čtyřech letech se teď do slavného dostihu vrací, ale Orphee se zatím nikdo nepřiblížil.

„Myslím, že těžko někdy budu trénovat takového koně. Sztorm jde jejím směrem, ale ještě nedokázal, že je tak skvělý. Ještě se musí hodně snažit. Teď pro něj bude Velká pardubická taková zkouška,“ doplňuje trenér Grzegorz Wroblewsk.

Do nedělní 128. Velkou pardubickou, do které vyšle Sztorma v sedle s žokejem Marcelem Novákem.