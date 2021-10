Rozměry zůstaly stejné, Taxis je pořád náročný, shodují se žokejové před Velkou pardubickou

Když se řekne Velká pardubická, většině lidí se vybaví Taxisův příkop. Překážka číslo čtyři, která teď po letech prošla úpravou. V letošní už 131. Velké pardubické se bude skákat přes jiný Taxis, než tomu bylo v minulosti. Příkop byl upraven tak, aby byl pro koně bezpečnější, ze své náročnosti ale slavná překážka nic neztratila. Pardubice 19:22 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koně na Velkém Taxisově příkopu | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

O změnách na Taxisu se mluvilo několik posledních let. Nakonec k ní došlo v této sezoně.

V srpnu vedení dostihového spolku představilo její upravenou podobu. Hlavní rozdíl je v tom, že hrana příkopu za živým plotem byla upravena, aby pozvolna stoupala a nedocházelo tak k vážným zraněním koní, jak se to stalo v několika uplynulých ročnících Velké.

„Od začátku jsem to podporoval, i když mám od té doby spoustu nepřátel. Hlavně ze strany starých žokejů, kteří jezdili Velkou pardubickou ještě v době, kdy to byla opravdu těžká překážková dráha. Dnes se to běhá daleko rychleji, nesmí se padat a koně potřebují daleko větší rychlost. Úprava je dobrá, není důvod, aby koně zaplatili chybu třeba životem,“ myslí si osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa.

Pro úpravu je i žokej Jan Odložil, který v letošním ročníku bude sedlat Lombarginiho. „Pro koně je to bezpečnější. I když udělají chybu, nemělo by to pro ně mít žádné fatální následky.“

Souhlasný názor na úpravu překážky číslo čtyři má i žokej Jaroslav Myška, který si letos kurz Velké pardubické vyzkouší už podvacáté. Ten navíc dodává, že by překážku upravil ještě víc. Aby koně věděli, že před sebou mají šest a půl metru velký skok, a poctivě se odrazili.

„Taxis je pořád stejně velký, není na něm nic horšího, rozměry má pořád stejné. Byl bych ještě pro odskoková břevna, aby to bylo jako na ostatních překážkách a koně to jasně viděli,“ říká Myška k úpravě Taxisova příkopu, překážky, která se jako jediná skáče jednou za rok.

Devatenáct koní a jezdců by se na ní mělo představit ve 131. ročníku Velké pardubické už tuto neděli.