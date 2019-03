Pořadatelé Velké pardubické počítají s 5 miliony na výhry, o sponzoringu jednají s majitelem Loko Transu

„Pracujeme s částkou 5 milionů korun, jak to bylo obvyklé,“ ujišťuje ředitel pardubického závodiště Martin Korba, že si majitelé nejlepších sedmi koní Velké pardubické mezi sebe rozdělí na dostihové poměry opět výjimečných 5 milionů korun.

Josef Váňa mladší ukončil žokejskou kariéru. Stal se trenérem Číst článek

Podrobnější ohledně zdrojů financování šéf závodiště zatím být nechce. Složitá situace kolem peněz pro vrchol dostihové sezony přišla v listopadu, když odešel dlouholetý generální partner akce.

„Sponzor na takhle významný dostih se hledá těžko i z toho důvodu, že nechcete jenom tak někoho, kdo zalepí tu díru. Hledáte někoho, kdo je dost kapitálově silný na to, aby tam nějakou dobu zůstal,“ vnímá i prezident Jockey Clubu Jiří Charvát.

„Je možné, že letošní rok bude překlenovací a peníze se dají dohromady. Ale když je hlavním akcionářem Dostihového spolku město s rozpočtem dvě miliardy, nebyla by to hanba?“ věří Jiří Charvát, že by Pardubice o svoji nejvýznamnější pravidelnou akci přijít nechtěly.

Podle Martina Korby by ale peníze od města byly až nouzovou variantou. „Zatím to není na pořadu dne, protože věřím, že to nebude nutné.“

Korba ale také potvrdil, že pořádající Dostihový spolek jedná s Karlem Jalovým - majitelem stáje Loko Trans. Za její růžovobílé barvy závodil mnohokrát také úspěšný žokej Josef Bartoš.

„Nemám informace od něj, ale co jsem slyšel, chtěl by být sponzorem velké pardubické. Ale nechce být strategickým partnerem na jeden rok, ale na víc let. Záleží na jejich smlouvě,“ doplňuje dvojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš.