Loňský vítěz Velké pardubické Godfrey triumf obhajovat nebude, zranění koni ukončilo sezonu
Jeden ze dvou vítězů loňské Velké pardubické Godfrey letos slavný dostih nepoběží. Kvůli zranění z tréninku pro něj sezona skončila, řekl Deníku jeho trenér Dalibor Török.
„Je to smůla, na takového koně čekáte celý život. Bohužel, stalo se a nic s tím neuděláme,“ uvedl Török. Jeho svěřenec loni triumfoval ve Velké pardubické v sedle s Janem Faltejskem spolu se Sexy Lordem, kterého vedl Jaroslav Myška.
Dva vítězové a neexistující cílová fotografie. Velká pardubická 2024 se zapsala do historie
Po těsném doběhu nešlo určit případného samostatného vítěze, protože vinou chyby obsluhy cílové kamery nebyla pořízena cílová fotografie.
Devítiletý tmavý hnědák Godfrey ze stáje DS Pegas skončil v květnu pátý v první kvalifikaci, kterou vyhrál Sexy Lord.
O vítězství ve 135. ročníku Velké pardubické ale bojovat nakonec nebude. Závěrečnou kvalifikaci v sobotu vyhrál třetí kůň loňské Velké pardubické Dulcar de Sivola s žokejem Lukášem Matuským.
Vrchol překážkové sezony se uskuteční v neděli 12. října.