‚Považuji to za zázrak.‘ Organizátor Velké pardubické už moc nevěřil v sehnání partnera v průběhu sezony

Organizátoři Velké pardubické měli po víc než pětadvaceti letech hodně starostí se sháněním peněz pro jeden z nejslavnějších evropských dostihů. Nového titulárního partnera a zároveň jistý zdroj financí nakonec našli až zhruba v polovině dostihové sezóny. Stala se jím Slavia pojišťovna.

Velká Pardubická patří do společnosti tuzemských závodů, které mají svou váhu i v zahraničí. Slavný podnik byl bez hlavního partnera už od listopadu loňského roku a najít nového bylo podle Petra Kvaše z pardubického Dostihového spolku velmi náročné.

„To načasování bylo nešťastné. My jsme se o ztrátě minulého partnera dozvěděli až po Velké pardubické. A začínat shánět partnera pro běžící rok je v podstatě nemožné, protože všechny firmy mají svůj byznysplán pro to, co chtějí podporovat, už v podstatě hotový. Já tak považuji za zázrak, že se nám podařilo partnera najít ještě pro rok 2019,“ říká na Radiožurnálu Petr Kvaš, podle kterého mají teď organizátoři větší klid na přípravy slavného závodu.

„Pro nás je to, že máme titulárního partnera Velké pardubické, jistota minimálně na tři roky. Můžeme se tak soustředit na standardní věci jako jak zajistit další nároky, které s sebou dostihový sport nese. Je to spousta starostí celý rok se starat o dostihovou dráhu, sehnat sponzory na dostihy, pořádat je,“ vypočítává Kvaš.

Dotace hlavního dostihu sezóny zůstane pět milionů korun, což je na české poměry výjimečná částka, i když zůstává od roku 2013 stejná. Například ve Velké národní v Liverpoolu se závodí o v přepočtu zhruba 28 milionů korun.

Nový partner slavného závodu, Slavia pojišťovna, zatím nechystá pro Velkou pardubickou žádné významné novinky. Podle generálního ředitele Karla Weissera se ale chce podílet i na dalších projektech, které se závodem souvisí.

„Naše spolupráce s Velkou pardubickou není pouze o tomto nejslavnějším závodu. My budeme spolupracovat i s městem na jeho dalších aktivitách a v rámci Velké pardubické budeme dodávat i některé marketingové věci, jako například poháry a podobně,“ popisuje Weisser.

Letošní ročník Velké pardubické, který bude již 129., se uskuteční v neděli 13. října.