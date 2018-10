Jan Kratochvíl nebude obhajovat vítězství na Velké pardubické, start mu znemožnila zlomená ruka

Žokej Jan Kratochvíl nebude kvůli zlomené ruce obhajovat triumf ve Velké pardubické steeplechase. V sedle hnědáka No Time To Lose pojede 14. října Josef Váňa mladší a bude mít šanci navázat na svého otce, osminásobného vítěze Josefa Váňu staršího, který koně No Time To Lose trénuje. Praha 13:27 5. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kratochvíl s No Time To Lose při loňské Velké pardubické | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

O neúčasti Kratochvíla se rozhodlo až dvě hodiny před pátečním losováním startovních čísel. „Naději jsem živil do poslední chvíle, ale kontrolní rentgen ukázal, že by nebylo vhodné, abych sedal na takového koně. Start by byl nebezpečný pro mě i pro okolní jezdce, protože se na ruku nemůžu spolehnout,“ řekl žokej.

Velkou pardubickou vyhrál No Time To Lose s Kratochvílem. Váňa má 10. trenérský triumf Číst článek

Sedmadvacetiletý Kratochvíl se zranil začátkem září v Pardubicích po pádu s koněm East River.

„Zlomil jsem si pažní kost v krčku a popraskala i hlavice kosti,“ řekl jezdec. Operaci podstoupil v nemocnici v Plzni u ortopeda Milana Tomana.

„Všichni se snažili udělat maximum, ale nejde to. Nejde o bolest, ale ruka je po úrazu v režimu útlumu a nejsem schopný zvednout těžké věci,“ vysvětlil.

Josef Váňa mladší byl zatím nejlépe ve Velké pardubické před třemi lety čtvrtý. S No Time To Lose budou největšími favority. „No Time To Lose může zase vyhrát. Ukázal, že mu forma zůstala a na podzim jde nahoru,“ věří Kratochvíl.