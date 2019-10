Dají do skoků velkou sílu, ta jim pak chybí, říká Váňa k nezdaru zahraničních koní na Velké pardubické

Velká pardubická má po roční pauze ve startovní listině opět koně trénovaného v západní Evropě. Do jednoho z nejslavnějších překážkových dostihů na světě vstoupí v neděli i jedenáctiletý valach Rathlin Rose. Britská naděje ale nepatří mezi favority a v silné domácí konkurenci to bude mít hodně složité. Pardubice 18:19 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loňský ročník Velké pardubické | Foto: Strogoff Pragensis

Naposledy byl ostrovní kůň blízko triumfu ve Velké pardubické v roce 1999. Tehdy ale nakonec hvězda irských překážkových dostihů Risk of Thunder prohrála v cílové rovince s legendárním Peruánem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Velkou pardubickou vyhrál zahraniční kůň naposledy před 24 lety

„Už i Risk of Thunder a podobní kanóni, co tu byli dříve, s tím měli problémy, protože pokud skočí všech třicet skoků jako Taxis, tak je problém to vydržet. Ovšem přeci jenom naši koně, kteří v Pardubicích běhají prakticky celou svoji kariéru nebo znají téměř každou překážku, vědí, co mají dělat. Jako to měl třeba Železník nebo Tiumen, kteří věděli, že když přijde něco bílého, tak musí zvednout nohy nebo když jdou na Taxis, tak musí hodně skočit,“ popisuje Radiožurnálu rekordman a osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa, jak důležité je znát jednotlivé překážky na pardubickém závodišti.

Jak Železník, tak Tiumen podle něj věděli, za kterými živými ploty už není příkop a dokázali tak pošetřit síly. Zatímco hosté z ostrovů šli do všeho naplno tak, jak to znají z dostihů ve Velké Británii a Irsku.

Riskantní práce s nejistým výsledkem. Vážná zranění nejsou u žokejů žádnou výjimkou Číst článek

„Zahraniční účastníci to mají trošičku složitější tím, že i když mají dobré koně, tak přeci jenom dávají do skoků takovou sílu, že jim pak třeba chybí v závěru,“ pokračuje Josef Váňa, který pošle do 129. Velké pardubické v neděli čtyři své koně, na které by britský Rathlin Rose stačit podle předpokladů neměl. Kvalitnější krosaři v kolébce dostihů sice jsou, ale těm se do extrémně náročného dostihu nechce z jednoho prostého důvodu.

„Se zahraničními koňmi je to těžké, protože ti angličtí a irští mají sezonu v zimě, a tak teď nejsou v tréninku. Také se říká, že příčinou, proč zde nejsou zahraniční koně, je nízká dotace Velké pardubické. To je ale úplný nesmysl. Je to falešný argument, protože krosové dostihy nejsou v Evropě vůbec tak dotované, jako je právě tento český závod. Myslím si, a myslím, že se nepletu, že Velká pardubická je nejlépe dotovaný krosový závod v Evropě, včetně Anglie,“ doplňuje k dostihu dotovanému pěti miliony korun prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát.

Britský Rathlin Rose odstartuje do hlavního dostihu v neděli v 16.40 a pokusí se zopakovat poslední vítězství cizince ve Velké pardubické, když v roce 1995 vyhrál jeho krajan It's a Snip.

Startovní listina 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun): 1. Theophilos (ž. Josef Bartoš, Dostihový klub iSport-Váňa), 2. Tzigane du Berlais (ž. Jan Faltejsek, Dr. Charvát), 3. Ribelino (ž. Andrew Glassonbury, Lokotrans), 4. Dulcar de Sivola (Josef Borč, DiJana Dobšice), 5. Player (ž. Marcel Novák, Maxa-Nýznerov), 6. Stretton (ž. Thomas Garner, Nýznerov), 7. Mazhilis (ž. Jan Kratochvíl, Köi Dent), 8. Ange Guardian (ž. Jiří Kousek, stáj Anděl strážný), 9. Sztorm (ž. Marek Stromský, Nýznerov), 10. Zarif (ž. Thomas Boyer, Köi Dent), 11. Vandual (ž. Lukáš Matuský, Vadual), 12. Templář (Jan Odložil, www.trdelnik.com-Luka), 13. Rathlin Rose (ž. James Best, Fergus Wilson), 14. Beau Rochelais (ž. Alexandre Orain, DS Pegas), 15. Delight My Fire (ž. Sertaš Ferhanov, DS Pod Buchlovem), 16. Tiep de L'Est (ž. Martin Cagáň, Lokotrans Slovakia), 17. Bridgeur (ž. Jaroslav Myška, VaZi), 18. Talent (ž. Leighton Aspell, DS Kabelkovi), 19. Chicname de Cotte (ž. Jordan Duchene, Quartis-Zámecký Vrch), 20. Krocoleon (Lukáš Sloup, EŽ Praha a.s.), 21. Mahony (ž. Niklas Lovén, Quartis-Zámecký Vrch).