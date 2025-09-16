Velká pardubická odstartuje kvůli stínu na taxisu o 30 minut dřív. Změnu ocenil i loňský vítěz Faltejsek

Pořadatelé Velké pardubické pro letošní ročník chtějí posunout čas startu o 30 minut dříve. Zapadající slunce totiž v minulých ročnících vytvářelo dlouhý stín nad Velkým Taxisovým příkopem, což mohlo koním způsobit problémy. Organizátoři tak chtějí zvýšit bezpečnost, píše server Sport.cz.

Taxisův příkop je nejobávanější překážkou Velké pardubické

Taxisův příkop je nejobávanější překážkou Velké pardubické

Díky kratšímu stínu by koně měli docválat blíže k Velkému Taxisovu příkopu, takže by se neměli odrážet předčasně. Mluvčí pořádajícího Dostihového spolku Kateřina Nohavová vysvětlila, že posunutí startu je výsledkem analýz předchozích ročníků a diskuse s účastníky závodu.

„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný. Mělo by to pomoci. Stín, který tam je, a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr,“ řekl pro server Sport.cz sedminásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek.

Velká pardubická odstartuje 12. října v 15.30 a nadále tak bude posledním dostihem dne. Povolení startovat letos dostalo 24 koní, ale už teď je jisté, že na závodiště nepřijede kvůli zranění loňský vítěz Godfrey. Dostihovou kariéru také ukončil čtrnáctiletý Star.

Do Pardubic se ale podle deníku Racing Post chystá účastník Velké národní v Liverpoolu Stumptown, který startoval čtyřikrát v Punchestownu a Cheltenhamu a nikdy neprohrál.

