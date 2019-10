Velkou pardubickou poběží 21 koní. Váňa bude v sedle chybět, závodění se ale ještě nevzdává

Když se začala hrát československá fotbalová liga, měla Velká pardubická za sebou už kolem padesáti ročníků. Poprvé se závod, který je považován za jeden z nejtěžších překážkových dostihů evropského kontinentu, běžel už v roce 1874. V neděli budou koně překonávat Velký Taxisův příkop a další překážky už po 129. Pardubice 20:06 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká pardubická se poběží už tuto neděli (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jsou tam koně, kteří nejsou moc ovladatelní, takže doufám, že tam nenadělají nějakou velkou paseku. Ve startovním poli je poměrně dost koní, myslel jsem si, že jich bude maximálně sedmnáct. Bude to náročné pro ně i pro jezdce,“ řekl Radiožurnálu viceprezident Jockey Clubu Josef Váňa před 129. ročníkem Velké pardubické.

Už v neděli se jednadvacet koní postaví na start 129. Velké pardubické.

Na start slavného dostihu se v neděli postaví jednadvacet koní, tři z nich budou reprezentovat zahraniční stáje. Osminásobný vítěz Josef Váňa bude popáté za sebou v sedle chybět. Legendární žokej ale má stále ještě motivaci v budoucnu na Velké pardubické startovat.

„Ještě to ukončovat nebudu. Uvidíme, jestli se v zimě dostanu někam do tepla, po návratu na tom bývám fyzicky pár měsíců lépe. Kdyby se podařilo dát fyzicky dohromady, tak z toho strach nemám. Chtěl bych to ještě zkusit, ale bez záruky, je pořád těžší a těžší se připravit,“ uvedl Váňa.

Titul bude obhajovat pětinásobný šampion Jan Faltejsek, který znovu pojede v sedle loňského vítěze hnědáka Tzigane Du Berlais ze stáje Jiřího Charváta.

„Tzigane na tom nebyl úplně dobře, v poslední kvalifikaci byl až pátý. Je pravda, že nebyl vyježděný, ale neměl tu formu, kterou by potřeboval. Navíc měl koliku a strávil dva dny v nemocnici, takže vypadl z tréninku. S tím podzimním počasím ale jeho forma přichází, myslím si, že bude lepší než v kvalifikaci,“ doufá Charvát.

Vstupenky k sezení na 129. ročník Velké pardubické jsou skoro vyprodané. Legendární dostihy si letos díky projektu Nevidomý fanoušek, který připravily Světluška a Radiožurnál, budou moct užít i nevidomí a slabozrací sportovní příznivci.

Přímý přenos hlavního závodu odvysílá Radiožurnál v přímém přenosu v neděli od 16.30.