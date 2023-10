Po návratu ze sportovního důchodu znovu na Velké pardubické. Žokej Stromský doufá v prolomení smůly

Marek Stromský je možná nejznámějším žokejem, který nikdy nevyhrál Velkou pardubickou. Dvakrát sice projel cílem slavného překážkového dostihu jako vítěz, ale v obou případech o triumf přišel. A v neděli se v 16 hodin postaví na start očekávaného vrcholu už po dvacáté, přestože už v minulosti kariéru žokeje ukončil. Pardubice 10:32 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdci na trati Velké Pardubické | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„První dostihy jsem se bál toho, jak přijedu a jak to budu vnímat, ale bylo to v pohodě. Budu se těšit na říjen.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká žokej Marek Stromský před startem závodu Velká Pardubická

To říkal na pardubickém závodišti Marek Stromský na jaře 2016, tedy pár měsíců poté co oficiálně odešel do sportovního důchodu. K tomu ho přiměla další negativní zkušenost z Velké pardubické, když sice projeli cílem s Nikasem jako první, ale kůň měl poté pozitivní test na zakázané látky, které pocházely z kontaminovaného krmiva.

Bez dostihů ale dokázal být jen několik měsíců a dnes svého rozhodnutí určitě nelituje.

„Tak už navždycky bude na tom srdíčku nějaký zářez, ale člověk to musí hodit za hlavu. Jinak by nemohl jezdit, protože to člověku nedá a ten sport miluje,“ a navíc ho v necelých 50ti letech stále žene vidina vítězství ve Velké pardubické. Ve 133.ročníku bude v sedle bělouše Stara, který podle bookmakerů nepatří k favoritům dostihu, ale podle Jaroslava Brečky - vítěze velké z roku 1992, kterému se přezdívá Čiko, je to výjimečný kůň.

Velká Pardubická 2023 133. ročník závodu Velká Pardubická se koná v neděli od 16.00. Přímý přenos bude vysílat stanice Radiožurnál Sport.

„Já jsem přesvědčený. Čiko (Jaroslav Břečka) mi říkal, že to je nejlepší kůň, na kterém kdy seděl. Strašně mi to přeje a říká, že s ním určitě dám dobrý výsledek (smích). On měl smůlu, jeden rok upadl na Taxisu, jeden rok mu ujelo sedlo. Velká pardubická je o štěstí, takže doufám, že po té mojí smolné éře budu mít teď více štěstí a uděláme lepší výsledek,“ vzpomíná Stromský i na rok 2008, kdy s Amant Grisem také projeli cílem první, ale kvůli nedodržení kurzu byli z Velké vyloučeni. Navíc tohoto výjimečného koně Star trochu připomíná.

„Je to bílý kůň, který je mi takový osudový. Amant Gris je moje srdeční záležitost a byl také bílý. Bylo by krásné, kdyby to klaplo,“ doplňuje před svou dvacátou Velkou pardubickou žokej Marek Stromský.