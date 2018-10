Odvrácená tvář Velké pardubické. Po pádu na taxisu zemřel jeden z koní, další vláčel jezdce

„Najížděli jsme a všechno pasovalo, i odskok byl docela dobrý, ale Vicody se nezdvihl do výšky a skočil nízko. Šli jsme pod hranu a tím si způsobil fatální zranění,“ popsal Radiožurnálu poslední skok Vicodyho žokej Josef Bartoš.

„Pro koně je to něco nového, ale nezdálo se mi, že by se skoku nějak bál, naopak ještě zrychlil, ale skočili jsme ho strašně nízko. Ale kůň neví, že tam je příkop, to se dozví až při letu,“ říká Bartoš, který je po pádu potlučený, ale v pořádku.

Na Velkém Taxisově příkopu se v posledních ročnících Velké pardubické padalo méně než dřív, ale letos na něm skončily naděje hned čtyř koní. Vedle Vicodyho nepokračovali také Ter Mill, Templář a Universe of Gracie.

Pouze pro Vicodyho, devítiletého svěřence trenéra Stanislava Popelky, ale čtvrtá překážka kurzu Velké pardubické skončila tragicky, po závodě byl utracen.

Velký Taxisův příkop si tak znovu po čtyřech letech vybral nejvyšší cenu. Jako poslední v roce 2014 zemřela Zulejka, i tu tehdy vedl Josef Bartoš.

Největší pád v poslední době zažil taxis v roce 1984, kdy spadlo hned 11 koní, Emanuel a Futbol tehdy zaplatili životem. Nejtěžší překážka dostihu je dlouhá 580 cm a vyžaduje po koni přibližně sedmimetrový skok. Původně byla délka ještě o 70 cm větší.

Dramata nabízí i rámcové dostihy. Mileryta měl ve Velké pardubické jet jeho trenér Ján Mach, v době vrcholu dne byl ale v nemocnici.

Ze závodiště ho odvezli po čtvrtém dostihu – Ceně společnosti Nutrin. Mach po jednom ze skoků spadl, jenže noha mu zůstala ve třmeni a Smajlík ho dlouhé metry vláčel po trati. „Hrozné, tohle jsem nikdy neviděl,“ zděsil se i trenér Bělka. „Dostih měl být zastavený, tohle bylo o život.“

Smajlík táhl Jána Macha dlouhé metry po oranici | Zdroj: Repro Česká televize