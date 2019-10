Riskantní práce s nejistým výsledkem. Vážná zranění nejsou u žokejů žádnou výjimkou

Do Velké pardubické v neděli odstartuje 21 koní a jen necelá polovina z nich bude mít v sedle českého žokeje. Do velké dřiny s nejistým výdělkem se nikomu moc nechce a nové tváře mezi překážkovými jezdci byste spočítali na prstech jedné ruky. Důvodem je i to, že žokejové téměř každý týden riskují bez nadsázky své životy. Pardubice 18:10 11. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Bartoš a Zarif | Foto: Dominik Bakeš / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Na poslední překážce v Pise jsem upadl nešťastně přímo pod nohy dalšího koně, který na mě šlápnul, a měl jsem zlomená čtyři žebra a protrhnutou plíci,“ vzpomínal pro Radiožurnál na únorové těžké zranění ze závodů v Itálii Josef Bartoš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Žokejové riskují v sedle závodních koňů mnohdy i těžká zranění. Více v příspěvku Jakuba Marka

Historicky nejúspěšnější český žokej, alespoň co do počtu vyhraných překážkových dostihů, se ale za měsíc a půl zotavil a byl opět v sedle. Ještě rychlejší návrat měl Marcel Novák, který na konci srpna ležel v bezvědomí na závodišti v Mostě.

„Byl jsem asi dvě minuty mimo. Nepamatuji si nic, protože jsem dostal vyloženě do hlavy. Dopadlo to v uvozovkách dobře, mohlo to být ještě horší, kdyby mě koně pošlapali. To by mohlo být fatálnější,“ vrátil se Novák k momentu, kdy po pádu na jedné z překážek zůstal ležet nehybně za zemi.

Velkou pardubickou poběží 21 koní. Váňa bude v sedle chybět, závodění se ale ještě nevzdává Číst článek

Dostihová komise chybovala, protože okamžitě nepřerušila závod a reálně hrozilo, že při dalším průjezdu stejným místem koně trefí kopyty bezvládné tělo. Nic takového se naštěstí nestalo, ale pomoc se ke zraněnému jezdci dostala, až když na situaci upozornil jeden z žokejů během dostihu.

Ještě dramatičtější ale byla podle Nováka situace z konce loňského roku v italském Trevisu. „V listopadu jsem měl těžký pád, když jsem se vyloženě napíchl na kládu, vymrštilo mě to asi pět metrů vysoko. Přerazilo mi to ruku vejpůl,“ řekl.

Koně skákající před ním totiž zavadili o břevno z překážky, které se vymrštilo směrem k Novákovi a odhodilo ho několik metrů daleko. Dodnes má kvůli tomu problémy s hybností ruky, ale celou věc bere s nadhledem.

„Uvidíme, až budu starý. Musím se zeptat pana Váni, protože ten je také sešroubovaný, jak se cítí, jestli se ráno musí rozhýbat, jak se mu vstává,“ doplnil před nedělním startem Velké pardubické Novák, který vyrazí do slavného dostihu podeváté, tentokrát v sedle Playera.

To Josef Bartoš si připíše už 17. start a pod sebou bude mít jednoho z favoritů 129. ročníku, svěřence Josefa Váni staršího Theophila.