Mám zlomenou pánev, vzkázal Bartoš. Trojnásobného vítěze Velké pardubické nejspíš čeká operace

131. ročník Velké pardubické ovládl překvapivý vítěz Talent s žokejem Pavlem Složilem. Jeden z nejtradičnějších dostihů v Evropě letos znovu ukázal, o jak náročný podnik se jedná, protože do jeho cíle doběhlo jen devět koní z osmnácti. Jeden z favoritů na celkové vítězství, žokej Josef Bartoš skončil po ošklivém pádu se zlomeninou pánve v nemocnici, kde ho pravděpodobně čeká operace. Pardubice 15:43 11. října 2021

Na trati jednoho z nejtěžších dostihů v Evropě nejdříve skončily naděje Playera a Kaiserwalzera, kteří nezvládli Velký Taxisův příkop, i když prošel kvůli zvýšení bezpečnosti velkou úpravou.

Poté ze hry vypadli spolufavorit Lombargini, Sztorm, předloňský vítěz Theophilos či další svěřenec legendárního Josefa Váni Mahe King s pětinásobným šampionem Janem Faltejskem.

Žokej Josef Bartoš po pádu z Theophilose opustil závodiště v sanitce. O pár hodin později trojnásobný vítěz závodu fanouškům na sociálních sítích vzkázal, že utrpěl zlomeninu pánve a pravděpodobně ho čeká operace.

Záznam ze 131. ročníku Velké pardubické:

„Byl to krásný dostihový den, ale bohužel pro mě ne až do konce. Mám zlomenou pánev, čeká mě nejspíš operace. Zdravím všechny a příště to bude lepší,“ napsal trojnásobný vítěz pardubické Bartoš na instagramu.

Lehčí poranění si z nejslavnějšího českého dostihu odnesl také pětinásobný šampion Jan Faltejsek. Toho po pádu na jedné z překážek nakopl kůň a osmatřicetiletý žokej skončil s tržnou ránou na hlavě. „Kopl mě Theophilos, jak padal,“ vysvětlil po dostihu.