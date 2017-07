Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Vettel z Ferrari

Vettel zvítězil počtvrté v sezoně a před letní přestávkou vede v celkovém pořadí mistrovství světa o 14 bodů před Britem Lewisem Hamiltonem, který v neděli dojel čtvrtý. V posledním kole před sebe pustil stájového kolegu Bottase. V závodě měl Vettel problémy s volantem, ale přesto udržel vedení.

„Něco bylo špatně, řízení začalo trochu ujíždět do strany. Během závodu se to zhoršovalo a já se dokonce musel vyhýbat obrubníkům. Ovlivnilo to i Kimiho, který by jinak mohl jet rychleji. Byl to náročný závod, ale nakonec dopadl skvěle,“ řekl po závodě Vettel.

Ferrari odstartovalo výborně, oba jezdci poodjeli zbytku startovního pole. Problémy na dlouhé rovince v Hungaroringu dělal Max Verstappen. Nizozemec také zavinil konec závodu pro svého týmového kolegu z Red Bullu Daniela Ricciarda, do nějž vrazil ve druhé zatáčce a dostal za to desetivteřinovou penalizaci.

Závod byl opravdu dramatický. Jezdci Ferrari nakonec získali takzvaný double, ale byla to velká bitva. V Maďarsku by se dal závod rozdělit na dvě fáze. V té první Ferrari dominovalo. Po zastávkách v boxech se ale piloti Mercedesu, zejména Lewis Hamilton rudým vozům velmi přiblížil.

Formule 1 si teď dá pauzu na měsíc a pak se pojede Velká cena Belgie, která je na programu 27. srpna.