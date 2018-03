Velkou Chuchli čekají změny, závodit se tam ale bude dál

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli prochází inovací. A to díky novému majoritnímu vlastníkovi. V prosinci získala rodina podnikatele Radovana Vítka většinový podíl ve společnosti Turf, která přes další firmy pořádá dostihy a také vlastní budovy a část pozemků v Chuchli. Závodit se tak na tradičním místě bude i nadále. Praha 15:12 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostihový závod ve Velké Chuchli. | Foto: ČTK

„Pan Vítek s paní Vítkovou jednoznačně připravují koňskou budoucnost Chuchle,“ potvrzuje Martin Pecka z holdingu Turf, že se v Chuchli bude na koních závodit i nadále.

V současné době se připravuje investice na výstavbu moderního areálu.

„Vydávali jsme informaci o tom, že se samozřejmě bude připravovat projekt areálu moderního střihu, kde se budou kombinovat jak dostihy, tak minimálně parkoury,“ říká Pecka.

Kellner, Babiš, Vítek. Pořadí nejbohatších Čechů zůstává stejné, zbohatli všichni Číst článek

Návštěvníci závodiště se mohou těšit i na okamžité změny. Vedle možnosti občerstvení v nově zrekonstruované restauraci se lidé budou v areálu mimo jiné lépe orientovat.

„Jako laik jsem přišel do Chuchle a zjistil, že nevím, kam mám jít. To je myslím základní věc, takže se tam divák pár metrů za branou setká s vnitřním navigačním systémem, který ho nějakým způsobem bude provázet celým závodištěm. To tam podle mého názoru chybělo,“ vysvětluje Pecka.

Většina pozemků pod závodištěm stále patří státu a rodina Radovana Vítka se zatím neúspěšně snaží o její odkoupení.

„Předpokládám, že si všichni asi uvědomují, že když někdo chce investovat významnou částku pohybující se ve stovkách milionů korun, tak má oprávnění na požadavek, aby ty pozemky patřily jemu,“ říká Pecka.

Jubilejní stá dostihová sezona začíná v Praze ve Velké Chuchli 8. dubna. Sportovním vrcholem dostihového odpoledne bude sprinterský závod Gomba handicap.