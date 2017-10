Velkou pardubickou vyhrál No Time To Lose s Kratochvílem. Váňa má 10. trenérský triumf

„Takové podmínky tady nikdy nebyly, byl to neuvěřitelný závod, jsem hrozně rád,“ vzlykal nadšený Jan Kratochvíl v rychlém rozhovoru pro Českou televizi.

Osmiletý hnědák ze stáje Paragan zvládl náročný závěr 127. ročníku díky výbornému finiši. Výborně mu vyšel poslední skok před cílovou rovinkou pak dohnal do té doby vedoucího francouzského koně Urgent de Gregaine s Felixem de Gilesem a zajistil Josefu Váňovi staršího desátý trenérský triumf v kariéře.

„No Time To Lose potvrdil, co jsem si o něm myslel, že je nejlepší z mých koní a jako jediný by mohl mít šanci s Francouzi závodit. Jsem rád, že ty koně vidím tak, jak to je,“ řekl podle Radiožurnálu trenér Josef Váňa starší.

No Time To Lose se dlouho držel uprostřed pole v hloučku Váňových koní. Na začátku vedl Bridgeur s tempařem Jaroslavem Myškou, pak vedení převzal Urgent de Gregaine, v tu chvíli už jediný francouzský kůň v dostihu.

Favorizovaný Virtus d'Estruval byl totiž ze startovní listiny stažen po ohlášení zdravotní indispozice žokeje Jana Faltejska, jeho stájový kolega Songe d'Estruval skončil na Irské lavici. Už na Taxisově příkopu spadli Templář a Pareto, z 19členného startovního pole doběhlo jen 8 koní.

Dostihy jsem navštívil jednou. V Chuchli. Vsadil jsem na No time to lose. Po sto metrech byl poslední... Teď vyhrál Velkou P..#nenivsalamu — Frantisek Kuna (@Fery19) 8 October 2017

Mezi nimi nebyl Charme Look. Favorit dostihu se dlouho držel na druhém místě, s přibývajícími kilometry blátivého závodu se ale propadal, až nakonec vůbec nedoběhl.

Kilometr před cílem měl Urgent de Gregaine s Felixem de Gilesem v sedle ohromný náskok a zdálo se, že nic nemůže zabránit francouzskému vítězství, jenže No Time To Lose převedl skvělý finiš a o jednu délku vyhrál. Třetí skončila jediná klisna ve startovním poli Delight My Fire se Švédem Niklasem Lovénem.

Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč):

1. No Time To Lose (ž. Kratochvíl, tr. Váňa st., stáj Paragan), 2. Urgent de Gregaine (ž. De Giles), 3. Delight My Fire (ž. Lovén), 4. Zarif (ž. Bartoš), 5. Ange Guardian (ž. Váňa ml.), 6. Universe Of Gracie (ž. Kousek). Výrok: jistě 1 1/2 - 8 - 16 - 11 - 7. Čas: 9:39,98.

Další dostihy:

I. Player (ž. Novák) - Mahony - Modřín,

II. Izynka (ž. Matuský) - Silk - Dunáta,

III. Medic (ž. Liška) - Nancy - Kornelius,

IV. Kindly Boy (ž. Novák) - Canton - Avec Charme,

V. Mirax (ž. Myška) - Marcus Aurelius - Waikita

VI. Vicody (ž. Bartoš) - Tzigane du berlais - Art and co,

VII. Loire (ž. Bartoš) - Theophilos - Tarant.