Vémola ovládl čtvrteční MMA večer v O2 areně. Přes sedm tisíc lidí sledovalo K.O. v prvním kole

Pověst tvrdého bojového sportu MMA jako krvavé řežby s minimem pravidel se postupně začíná měnit. Stává se z něj divácky vyhledávaná událost. Ještě před pár lety to byl sport pro pár bláznů, nyní na turnaje MMA chodí tisíce lidí. Zápasy v kleci nabírají na popularitě i v Česku. Ve čtvrtek v O2 areně padl na galavečeru XFN divácký rekord. Praha 9:22 8. prosince 2017

MMA je tvrdý sport kombinující mnoho bojových umění. Sedm a půl tisíce lidí přišlo v Česku na turnaj poprvé.

„Spousta lidí byla na MMA poprvé. A takové my potřebujeme, protože přijdou domů a řeknou: ‚Hele, oni to fakt nejsou jenom křupani. Ono to fakt bylo dobré. Byla to show, zpíval tam Landa, byl tam nějaký hip hop, seděl tam Rytmus.‘ Už to nejsou devadesátá léta, kdy banda blbců chodila někam do garáží. Je to kultivovaný sport, který se lidem líbí,“ všiml si Karel Vémola.

Bojovník se zkušenostmi z nejlepší organizace světa UFC byl hlavním tahákem večera. Předvedl už tradiční show, třeba když na hudbu z Terminátora nastupoval v masce filmové postavy. A pak svého soupeře Petra Ondruše porazil v prvním kole na škrcení. Atmosféra Vémolu tak pohltila, že si hned vytyčil další cíl: O2 arenu vyprodat.

„Učitě je to reálné. Dejte mi rok. Je to jenom o tom sehnat dobrého soupeře,“ věří si Vémola.

Nadšení byli i ostatní bojovníci. Třeba Petr Kníže zažil před dvaceti lety začátky českého MMA. A teď nastoupil před sedmi tisíci diváky v aréně.

„Když si najdete nějaký můj první zápas, tak se pobavíte. Ale já jsem tomu vždycky věřil,“ připomněl dobu, kdy na turnaje chodilo pár nadšenců. Na skromnější minulost si vzpomněl i Jaroslav Pokorný.

„Moje první závody v sokolovně v Kojetíně a teď jsem v O2 areně, tak je to trochu rozdíl. Lidi poznají, že tohle není falešný sport. Do oktagonu jdou dva frajeři, kteří si to rozdají na férovku, ale na konci si podají ruku. Nikdo nesimuluje, nikdo si na nic nehraje. Tak to má být v každém sportu,“ dodal bývalý úspěšný judista, který se z tatami do klece přesunul před osmi lety.