Zajel nejrychlejší čas, přesto nakonec odstartuje třetí. Verstappen v Portugalsku porušil traťový limit

Max Verstappen přitom v poslední části kvalifikace zajel nejrychlejší kolo, jeho pokus se ale nepočítal, protože při něm porušil traťové limity. Ve čtvrté zatáčce se všemi čtyřmi koly dostal za vyznačenou bílou čáru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šampionát formule 1 v neděli pokračuje Velkou cenou Portugalska. Více si poslechněte v reportáži Davida Prouzy

A nizozemskému pilotovi se nakonec druhý pokus už tolik nepovedl. „V kvalifikaci bylo náročné podat dobrý výkon, hlavně kvůli tomu, že auto mělo malou přilnavost. I když mi první čas smazali, věřil jsem, že ho dokážu zopakovat. Ale v posledním sektoru se mi připletl do cesty jiný vůz. V kombinaci se silným větrem mě to stálo nějaký čas, s tím zkrátka nic nenaděláte,“ prohlásil po sobotní kvalifikaci Max Verstappen, který věří, že v nedělním závodě může oba piloty Mercedesu porazit.

Právě tento souboj bude podle motoristického experta Radiožurnálu Jakuba Knolla hlavním lákadlem.

„Red Bull není tak daleko, jak by to mohlo na první pohled vypadat minimálně z pohledu tempa na jedno kolo. Navíc si myslím, že závod v Portugalsku bude opět velmi napínavý. Může do toho promluvit i vítr, který trápí závodníky po celý víkend. Takže faktorů, které mohou nakonec rozhodnout závod, je víc,“ říká Knoll.

Pro pole position si v Portugalsku dojel Bottas, Hamiltona porazil o sedm tisícin sekundy Číst článek

Redbull se navíc může v závodě spolehnout i na výpomoc Sergia Pereze který se kvalifikoval na čtvrtém místě. Ovšem na podium můžou zaútočit i týmy McLarenu nebo Ferrari.

Portugalské Portimao je totiž velmi specifické a nepředvídatelné. „Může za to pravděpodobně zvláštní povrch okruhu, který jezdci příliš nemají rádi. V Portugalsku se před loňskou velkou cenou položil nový asfalt a ten jezdcům moc nevyhovuje, protože jim to klouže. Takže i to může promluvit do výsledku nedělního závodu,“ vysvětluje Knoll.

Velká cena Portugalska začne v 16 hodin.