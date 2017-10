Verstappen vyhrál velkou cenu Malajsie. Lewis Hamilton dojel druhý a šampionát vede o 34 bodů

Velkou cenu Malajsie formule 1 vyhrál Max Verstappen s vozem Redbull. Až za ním dojel lídr šampionátu Lewis Hamilton, který ale i tak zvýšil svůj náskok na Sebastiana Vettela. Ten sice dojel čtvrtý, ale má za sebou, stejně jako celý tým Ferrari, velmi hořkosladký víkend. Sepang/Malajsie 10:52 1. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Max Verstappen na dráze v Mexiku | Foto: Reuters

Sebastian Vettel startoval v Malajsii z posledního místa. A aby toho nebylo málo Kimi Raikkonen, kterému patřila druhá pozice, do závodu kvůli problémům s motorem ani nenastoupil.

„Zdá se, že se jedná o ty stejné potíže jako ty, které měl Vettel ve včerejší kvalifikaci, kdy ho zradilo potrubí, které přivádí vzduch z kompresoru do motoru,“ vysvětluje automobilový závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

V čele závodu byl po startu Hamilton, ale nevydržel tam dlouho. Ve čtvrtém kole se před něj ale dobrým manévrem dostal Max Verstappen. Dvacetiletý Nizozemec poté zajížděl skvělá kola a po zbytek závodu už zůstal v čele. Podruhé v kariéře tak vyhrál závod formule 1.

„Od začátku jelo auto skvěle. Zdálo se mi, že Lewis má trochu problémy s trakcí, tak jsem do toho šlapal, co to šlo. Já jsem na rozdíl od něj neměl co ztratit. A když jsem ho předjel, tak jsem si jel vlastní závod. Je to fantastický pocit tady vyhrát,“ hodnotil závod na podiu Verstappen.

Skvělý výkon podal i Sebastian Vettel, Němec po startu z posledního místa dojel čtvrtý. Pokud by neměl problémy v kvalifikaci, mohl podle Jakuba Knolla skončit ještě výše.

„Vettel dnes předvedl fantastickou jízdu. Až do posledních chvil bojoval o podium, a to se před závodem úplně nečekalo. Ukázal velkou rychlost a nebýt problému v kvalifikaci, pravděpodobně by zvítězil.“

Sebastian Vettel tak ztrácí na lídra klasifikace Lewise Hamiltona už třicet čtyři bodů. Britský pilot je tak opět o krok blíže čtvrtému titulu mistra světa, nicméně do konce šampionátu zbývá ještě pět závodů. Ten nejbližší se jede v Japonsku už za týden.