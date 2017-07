Veselého čeká v Bělehradě velká svatba. Návrat do zámoří se minimálně o rok odkládá

Před šesti lety si Jana Veselého vybral na draftu NBA Washington Wizards jako šestého hráče v pořadí. V sobotu „draftuje“ Veselého jeho přítelkyně Natalia Miladinovićová v Bělehradě. Na srbskou svatbu se chystají i rodiče českého basketbalisty. „Mám radost, protože Honza má fajn holku. Těším se, ale mám i drobné obavy, protože svatba je veliká,“ řekla Radiožurnálu maminka Veselého Ivana Somolová.

Na svatbu a následnou oslavu v bělehradské vinárně se chystá 260 hostů. Chybět mezi nimi nebude pochopitelně bývalý ligový basketbalista Ostravy, v současnosti ředitel základní školy Generála Píky v Ostravě Jan Veselý starší. Oběma rodičům sny prozradil drobné odlišnosti od českých svatebních obřadů.

„Jsou to jen drobnosti. Novomanželům se nepřeje hned, ale až později. Navíc se s nimi fotí každý host,“ popisuje Veselý starší. Když už bude mít jeho syn za sebou bělehradský draft do rodiny Miladinovićových, zdálo se, že se v dalších dnech bude rozhodovat o návratu do NBA. Údajně měl čtyři nabídky: z Brooklynu, Dallasu, Filadelfie a Denveru.

Prý byly v hodnotě 10 miliónů dolarů na rok. Klauzule ve smlouvě ale Veselého udrží další rok v tureckém Fenerbahce Istanbul i na příští sezonu. „Rodina se dělí na dva tábory. Jeden je pro NBA a druhý pro Euroligu. Já patřím do druhého,“ řekl otec vytáhlého basketbalisty. Maminka je spíš pro návrat do zámoří.

„Honza neměl tak dobrou sezonu jako tu předtím. Teď musí osobně zahrát co nejlépe, a pak se dočkáme toho, že do Ameriky půjde a bude si vybírat z lukrativních nabídek,“ myslel si Veselý starší. Somolová, bývalá volejbalistka Ostravy nebo Frenštátu, myslí kromě basketbalu i na synovo pohodlí. „Hlavně, aby byl šťastný a spokojený a dařilo se mu,“ přemítala.