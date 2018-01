Veslař roku Synek: Veslování je monotónní, ale mně přijde pokaždé jiné

„Veslování sice trochu monotónní sport je, ale mně osobně přijde pokaždé jiné. I když v televizi vypadají závody furt stejně, tak jsou pokaždé jiné. Člověk to prožije jen, když sedí v lodi nebo když je na břehu trenér, který ví, o čem to je,“ říká pro Radiožurnálu Ondřej Synek.

Pro český sport jistota. Dvoumetrový chlapík vozí medaile z velkých akcí rok co rok, ze singlskifu 13 let. A stále má do trénování a závodění velkou chuť. I když by se mohlo zdát, že neustále jen jezdí pozadu dvoukilometrovou trať.

Trenérem, který pomáhá elitnímu veslaři k medailím, je Milan Doleček. Jejich spolupráce i po letech stále šlape.

„Řekl bych, že je to čím dál snazší. Těmi roky jsme se dopracovali k systému standardů. Tím, že je Ondra starší, potřebuje víc odpočinku a regenerace, ale hlavní tréninky zvládá úplně perfektně. Ubíráme v objemech, ale přidáváme na kvalitě. A funguje to,“ těší Milana Dolečka.

Ondřeji Synkovi už je 35, ani jemu se nevyhýbají zdravotní problémy - v minulých letech se dával dohromady kvůli potížím se zády - stále ale většinou válcuje mladší konkurenci.

Jeho hlavním a osudovým rivalem je Novozélanďan Mahé Drysdale, kterému bude letos už 40, a tak se zdá, že sportovně pokročilejší věk nehraje na skifu roli.

„Každý závod je velká zkušenost. I když člověk závod pokazí, vezme si z toho zkušenosti. To odděluje ty mladší, kteří do toho jdou po hlavě, ale bez respektu, od těch starších, kteří vědí, co dělají. Vědí, kde se na trati pohybují, a co mají udělat,“ vysvětluje skifař.

I česká veslařská hvězda si ale potřebuje občas od závodění a tréninku odpočinout, úplně vypnout.

„Vezměte si, že sport dělám už 17 let, je to jako zaměstnání. Člověk je celý den v práci a pak potřebuje jinou aktivitu. Někdo se jde vyspat, někdo jde do kina. Mě baví kutilství, bouchání hřebíků a podobné aktivity, to je pro mě nejlepší relax,“ svěřuje se Ondřej Synek.

Záliby společně s rodinou pomáhají Ondřeji Synkovi, aby stále patřil mezi nejlepší. Závodit chce ještě do dalších olympijských her v roce 2020, a z Tokia by se rád konečně vrátil s jediným zlatem, které mu doma chybí.