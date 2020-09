Vítězná série končí po 40 letech ještě před startem, veslaři Dukly Praha na Primátorkách nebudou

Veslaři pražské Dukly nebudou z preventivních důvodů startovat na Primátorkách, tím pádem po 40 letech skončí jejich vítězná série ve slavném závodě osmiveslic. Vedení Českého veslařského svazu se dohodlo s představiteli Dukly, že nebudou s ohledem na říjnové mistrovství Evropy v Poznani riskovat možnou nákazu koronavirem. Praha 21:13 15. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová na mistrovství světa ve veslování v rakouském Ottensheimu | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Možné problémy s víkendovým startem naznačil již v úterý odpoledne Jakub Podrazil, který měl být členem elitní posádky Dukly.

‚Pět lidí z osmi muselo jít na testy.‘ Veslaře z Dukly ohrožuje před Primátorkami koronavirus Číst článek

Pět z jeho plánovaných parťáků se totiž v minulých dnech dostalo v loděnici do kontaktu s osobou, která byla pozitivně testovaná na nemoc covid-19. Večer již bylo jasno, že reprezentanti budou na startu ve velkých posádkách chybět. Mohou startovat jen na skifu, což například plánuje Ondřej Synek.

Nepojednou ani ženy

„Předsednictvo svazu se domluvilo, že reprezentanti budou startovat jen na skifech, kde nehrozí nákaza. Tam to lze ohlídat. Na osmách, speciálně univerzitních, jedou reprezentanti s lidmi z univerzit. Už nyní je jeden kluk z reprezentace do 23 let pozitivní na Dukle a další dva jsou mimo. U áčka jsme se dohodli, že s preventivních důvodů nepojedou vůbec,“ řekl reprezentační trenér Jakub Makovička. Do univerzitních osmiveslic tak například neusednou ani Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová.

Dukla, která měla na Primátorkách usilovat o 41. výhru v řadě, do závodu nenasadí ani jednu z plánovaných posádek. V obou totiž měli usednout reprezentanti.

Ze stejného důvodu bude na startu zřejmě chybět i elitní posádka Slavie, která měla být hlavním soupeřem armádního klubu.