Veslaři Oxfordu měli před univerzitním závodem zdravotní potíže. Nakazit se mohli bakterií E.coli

Na možné problémy byli několik dní před startem všichni účastníci upozorněni, protože testy odhalily ve vodě velké množství bakterie E. coli. Většina typů není životu nebezpečná, ale některé druhy mohou způsobit zdravotní potíže a v extrémních případech i otravou krve ohrozit život.

Oxford uvedl, že pár dní před startem měli zdravotní problémy tři členové mužské posádky. „Rozjelo se to u nich opravdu nepěkně. Možná by nebylo špatné, kdyby ve vodě nebylo tolik výkalů,“ citoval list The Guardian jednoho z veslařů Oxfordu Lennyho Jenkinse.

Oxford Boat Race crew reveal sickness problems after Cambridge double up https://t.co/Eb5Ze2RsyD — Guardian sport (@guardian_sport) March 30, 2024

Univerzita v prohlášení uvedla, že podobné problémy jsou při tréninku na Temži celkem běžné. Dodala také, že u trojice nakažených nebyly provedeny testy na přítomnost E. coli. Pořadatelé závodu proto podle Guardianu požádali Oxford o upřesnění.

Sobotní závod ovládli veslaři Cambridge a vyhráli pátý z posledních šesti ročníků. Celkovou bilanci si vylepšili na 87:81. V závodě žen zvítězila posádka Cambridge posedmé za sebou a nad rivalkami z Oxfordu vede 48:30.